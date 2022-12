Lyt til artiklen

En 'bombecyklon'.

Du har muligvis ikke hørt om en sådan før, men det er lige nu, hvad der kan være under opsejling i USA og Canada – og med sig bringer stormen heftig sne, voldsom blæst og frostgrader.

Det skriver BBC.

Det er meteorologer, der står bag udtrykket 'bombecyklon', der er en storm, som intensiveres meget hurtigt, idet dens atmosfæriske tryk i midten falder mindst 24 hPa på 24 timer.

På grund af stormens 'eksplosive kraft', der er forårsaget af det hurtige fald i trykket, omtales det som 'bombecykloner' – og med sig kan de trække voldsomme snestorme, kraftigt tordenvejr og heftigt nedbør.

I USA og Canada er man derfor meget opmærksomme på den kraftige storm, der er i gang med at hærge flere steder og her op til jul kan ende med at holde flere fra at rejse hjem til deres familier.

Tirsdag begyndte den kraftige arktiske vinterstorm at finde vej gennem det nordvestlige Stillehav, og onsdag morgen begyndte den at bevæge sig ind over landene.

Tidligt fredag morgen forventes den at kunne opnå status af en 'bombecyklon'.

Flere af de store amerikanske flyselskaber – som United, American og Delta – har ifølge BBC allerede udstedt gebyrfritagelser til rejsende, der ønsker at omlægge deres flyrejser på grund af stormen.

Samtidig har man udstedt et varsel om 'vintervejr' for mere end 70 millioner mennesker fra Washington til Maryland.

Ifølge BBC har National Weather Service i Brooklyn, New York, kaldt den nuværende vejrhændelse for noget, man kun ser én gang i en generation, og stormens tryk forventes på et tidspunkt at kunne nå op på det, der svarer til en kategori 3-orkan.

Derudover advarer vejrinstituttet i Chicago om en 'betydelig trussel mod liv for enhver, der er strandet i stormen', da vindhastigheden forventes at kunne blive større end 88,5 kilometer i timen.