Sent fredag aften færdiggjorde advokat Robert Mueller sin næsten to år lange undersøgelse af eventuelt ulovlige forbindelser imellem Donald Trumps valgkampagne i 2016 og den russiske regering.

Både FBI og CIA har allerede fastslået, at Vladimir Putin og den russiske regering på ulovlig vis blandede sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016 - til fordel for Trump. Og Robert Muellers fornemmeste opgave var derfor at afgøre, hvorvidt denne indblanding foregik i samarbejde med Trump og kompagni.

Klokken 22:00 dansk tid blev den samlede rapport på adskillige hundrede sider afleveret til den amerikanske justitsminister, William Burr, der nu er i fuld gang med at gennemlæse de mange sider. Og i løbet af weekenden og den kommende uge vl William Burr afgøre, hvorvidt dele eller hele rapporten vil blive offentliggjort.

Ingen ved med sikkerhed, hvad Mueller-rapporten indeholder. Og alle venter derfor på svar på følgende spørgsmål:

Lidt for tæt, Vladimir Putin og Donald Trump.

1. BLEV DER FUNDER BEVISER PÅ ULOVLIGT ELLER I DET MINDSTE UETISK SAMARBEJDE IMELLEM TRUMP-KAMPAGNEN OG DEN RUSSISKE REGERING:

Både den forhenværende Trump-kampagneleder Paul Manafort og Trump-sikkerhedsrådgiver Mike Flynn har løjet om deres kontakt med højtstående russiske kilder. Og Trumps forhenværende advokat og 'fixer' Michael Cohen har under ed fortalt den amerikanske kongres, at Trump kendte alt til et møde imellem sønnen Donald Jr., svigersønnen Jared Kushner og flere højtstående russiske regeringskontakter i Trump Tower i New York.

2. HVORFOR AFHØRTE ROBERT MUELLER IKKE SELV PRÆSIDENTEN:

Donald Trump nægtede at møde personligt op for at lade sig afhøre af advokaten Robert Mueller. I samarbejde med sine advokater besvarede Trump istedet en række spørgsmål skriftligt.

Præsident Donald Trump og super advokat Robert Mueller.

I rapporten forventes Robert Mueller at forklare, hvorfor han accepterede Trumps skriftlige svar og ikke forsøgte at tvinge præsidenten til en personlig afhøring.

3. FÅR OFFENTLIGHEDEN LOV TIL AT SE HELE ROBERT MUELLERS RAPPORT:

Justitsminister William Barr har lovet at lade offentligheden se 'så meget som muligt'. Med loven på sin side kan Barr dog holde hele eller dele af rapporten hemmelig - Hvis han finder indholdet til fare for nationens sikkerhed.

4. HAR DET VÆRET YDRLIGERE UPASSENDE KONTAKT IMELLEM DEN RUSSISKE REGERING OG DONALD TRUMP EFTER VALGSEJREN I NOVEMBER 2016:

Donald Trump's feriehotel i Florida, Mar-a-Lago. Her tilbringer præsidenten sin weekend.

Under topmødet i Helsinki i 2018 talte Donald Trump og Vladimir Putin sammen i over en time. Trump-regeringen har fornyligt nægtet af give informationer fra dette fortrolige møde videre til et demokratisk ledet retsudvalg.

5. FORSØGTE DONALD TRUMP PÅ ULOVLIG VIS AT FORHINDRE ELLER BESVÆRLIGGØRE ROBERT MUELLERS UNDERSØGELSE:

Da Donald Trump for to år siden fyrede FBI-chef James Comey sagde præsidenten, at han gjorde det, fordi Comey havde behandlet Hillary Clinton uretfærdigt. Siden indrømmede Trump under et tv-interview, at den virkelige årsag var 'den russiske ting' (that russian thing, red.).

Kort tid senere var James Comey med til at starte Robert Muellers officielle undersøgelse.

Nye tider i Washington D.C.

6. ER DET FLERE LØGNE, DER VIL BLIVE AFSLØRET:

Seks af Trumps médarbejdere er allerede blevet sigtet for at lyve under ed.

7. HAR TRUMP PÅ NOGET TIDSPUNKT VÆRET TIL FARE FOR USA'S NATIONALE SIKKERHED:

Flere tidligere FBI-overordnede har mistænkt Trump for (ved fejl) at videregive fortrolige oplysninger til både Vladimir Putin og Nordkoreas Kim Jong-un.

Ung Trump-fan foran det Hvide Hus.

8. VIL HELE ELLER DELE AF DET SÅKALDTE 'STONE-DOSSIER' BLIVER BEKRÆFTET:

I 2016 udarbejdede den britiske spion, Christopher Steele et omfattende dokument, hvor det bl.a. blev påstået, at den russiske regering har beslastende oplysninger på Donald Trump og derfor kan afpresse præsidenten.

9. OVERTRÅDTE FORRETNINGSMANDEN DONALD TRUMP LOVEN:

I forbindelse med sin efterforskning undersøgte Robert Mueller også Donald Trumps private forretninger. Mange mener, at Mueller herved afdækkede diverse lovovertrædelser. Lovovertrædelser, der nu kan tages under behandling af andre retsinstanser.

10. VAR DET VIRKELIG EN HEKSEJAGT:

Disse forhenværende Trump-forbindelser er allerede blevet sigtet og flere af dem er idømt fængsel. Fra venstre (øverst) er det advokat Michael Cohen. sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, kampagneleder Paul Manafort, rådgiver George Papadopoulos, rådgiver, Rick Gates og endelig, konsulent, Roger Stone.

Donald Trump har ved gentagende lejligheder sagt, at Robert Muellers undersøgelse var én stor heksejagt sat i scene af præsidentens modstandere - det demokratiske parti.

11. HVOR MANGE ANDRE UNDERSØGELSER FORTSÆTTER:

Nogle tror, at undersøgelsen af Trumps påståedede lovovertrædelser er fordi - en gang for alle. Andre mener, at det kun er starten på en myriade af andre mulige efterforskninger og måske retssager.