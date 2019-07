For at sikre mere tid til at stille Robert Mueller spørgsmål om Rusland-undersøgelsen udskydes høring en uge.

Den særlige efterforsker Robert Muellers to offentlige høringer i den amerikanske Kongres udsættes til den 24. juli.

Mueller skulle have vidnet om Rusland-undersøgelsen i både rets- og efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus den 17. juli.

Men både demokratiske og republikanske politikere har klaget over, at der ikke var afsat nok tid til stille spørgsmål til Mueller.

Derfor er parterne natten til lørdag dansk tid blevet enige om at udsætte høringerne til den 24. juli, hvor der så vil blive afsat mere tid.

Det oplyser formændene for henholdsvis rets- og efterretningsudvalget, Jerrold Nadler og Adam Schiff.

Under høringerne skal den 74-årige tidligere FBI-chef forklare konklusionerne i Rusland-rapporten.

I sin rapport konkluderede Robert Mueller, at der var adskillige og systematiske bestræbelser fra Ruslands side på at påvirke den amerikanske valgkamp i 2016.

Den 448 sider lange rapport konkluderede dog også, at trådene mellem Donald Trumps valgkampagne og russerne ikke var nok til at dømme præsidenten for at have samarbejdet med Rusland.

Men det springende punkt var, at rapporten ikke frikendte præsidenten fra at have forsøgt at hindre efterforskningen.

Mueller har hidtil nægtet at ville kommentere rapporten yderligere.

Men i juni lykkedes det efter ugers forhandlinger for Demokraterne at arrangere de to høringer med Mueller i Repræsentanternes Hus.

Mens der oprindeligt var afsat to timer til hver høring, bliver der nu afsat tre timer til hver høring.

Først vil Mueller vidne foran retsudvalget, og efter en pause vil høringen fortsætte i efterretningsudvalget.

- Dette tillader den amerikanske offentlighed at få yderligere indsigt i den særlige efterforskers undersøgelse, skriver Jerrold Nadler på Twitter.

/ritzau/AP