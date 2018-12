Michael Flynn bør slippe for fængselsstraf på grund af samarbejdsvilje, mener leder af Rusland-undersøgelse.

En af den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere rådgivere - Michael Flynn - slipper muligvis for at blive idømt en fængselsstraf for at have løjet om en samtale med en russisk topdiplomat.

Det fremgår af et dokument, som lederen af den såkaldte Rusland-undersøgelse, Robert Mueller, tirsdag har indleveret til en domstol.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AP natten til onsdag dansk tid.

Mueller fremhæver i skrivelsen, at Michael Flynn har hjulpet væsentligt i undersøgelsen og derfor ikke bør få fængselsstraf.

Flynn har 19 gange ladet sig udspørge af Muellers hold, som har fået til opgave at undersøge en påstand om, at den russiske regering forsøgte at påvirke udfaldet af præsidentvalget i USA i 2016.

Michael Flynn har også bidraget betydeligt i efterforskningen af en separat og uoplyst sag, lyder det.

Dokumenterne er indleveret, to uger før der afsiges dom over Michael Flynn.

Mueller er stadig i gang med sin undersøgelse. Derfor er specifikke detaljer om Flynns samarbejde udeladt, skriver AP.

Det er derfor uvist for offentligheden, om Flynn er kommet med oplysninger, som kan være belastende for Donald Trump eller personer i præsidentens inderkreds.

Flynn var kortvarigt national sikkerhedsrådgiver for Trump i Det Hvide Hus, men efter bare 24 dage trak han sig fra posten den 13. februar 2017.

Det skete, efter at det kom frem, at han havde vildledt både vicepræsident Mike Pence og forbundspolitiet FBI om en samtale, han havde haft med Ruslands daværende ambassadør i Washington.

For lidt over et år siden tilstod Flynn at have løjet over for FBI om samtalen.

Donald Trump har betegnet Rusland-undersøgelsen som en "heksejagt".

Robert Mueller er ifølge flere medier ved at færdiggøre en endelig rapport efter godt halvandet års undersøgelser.

Men det er uvist, om resultatet af hans arbejde nogensinde ser dagens lys, skrev politico.com for nylig.

/ritzau/