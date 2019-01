Donald Trumps tidligere kampagnechef forsøgte ifølge specialanklager at dække over kontakt med lyssky russer.

Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort delte valgdata om præsidentvalget i 2016 med en russer, der har forbindelse til den russiske efterretningstjeneste.

Det mener specialanklager Robert Mueller, der står i spidsen for en undersøgelse af mulige forbindelser mellem den daværende præsidentkandidats stab og russiske agenter.

Det fremgår at retsdokumenter, der blev indgivet ved en domstol i Washington tirsdag.

Det skriver The Guardian.

Paul Manafort beskyldes desuden for at have dækket over sin kontakt med den pågældende russer, Konstantin Kilimnik.

De to har ifølge The Guardian arbejdet sammen i forbindelse med valgkampagner for prorussiske politikere i Østeuropa.

Robert Mueller hævdede sidste år, at FBI vurderer, at Kilimnik "har forbindelse til den russiske efterretningstjeneste".

Den 48-årige russer er angiveligt knyttet til den militære efterretningstjeneste - tidligere kendt som GRU. Den menes at stå bag det russiske forsøg på at påvirke det amerikanske valg.

Paul Manaforts advokater afviser ikke, at Manafort delte materialet med Kilimnik. De afviser dog, at Manafort skulle have forsøgt at skjule det forhold over for FBI.

De nye retsdokumenter er Paul Manaforts svar på anklager om, at han skulle have løjet over for Robert Mueller, selv om han havde indgået en aftale om at samarbejde med myndighederne.

Aftalen indebar blandt andet, at Paul Manafort kunne se frem til en reduceret straf for forbrydelser, som han allerede har tilstået.

Efter at det blev klart for Robert Mueller, at Manafort havde løjet under afhøringerne, ophævede han aftalen med Manafort.

/ritzau/