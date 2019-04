Den særlige undersøger Robert Muellers rapport om Ruslands indblanden i den amerikanske præsidentvalgkamp for tre år siden rummer også nyt om de slibrige rygter, der har klæbet til præsident Trump.

Det handler om en optagelse med urinsex, som Donald Trump påstås at have deltaget i.

Ifølge Mueller-rapporten har der eksisteret nogle optagelser, men det er uklart, om Donald Trump overhovedet deltog.

Det er endnu mere uklart, hvorvidt et par russiske prostituerede gav ham et 'golden shower'-show (urinsex, red.) på et værelse på Ritz Carlton Hotel i Moskva i 2013.

Ifølge rygterne skulle urinsex-ekspaderne have fundet sted i samme seng, som daværende præsident Barack Obama og fruen kort forinden havde overnattet i under et officielt besøg i Rusland.

Mens Mueller-rapporten altså ikke fastslår, om urinsex-optagelserne er ægte, kommer det i en fodnote frem, at den russiske forretningsmand Giorgi Rtskhiladze arbejdede sammen med Trumps daværende advokat Michael Cohen om at bremse 'strømmen'.

'Har bremset strømmen af optagelser fra Rusland, men er ikke sikker på, om der er andet. Bare så du ved det...', skriver Rtskhiladze i beskeden.

Rtskhiladze bekræfter, at 'optagelser' refererer til kompromitterende materiale af præsidenten.

Rygterne om, at Donald Trump blev afsløret i de seksuelle aktiviteter under en forretningsrejse i Moskva, begyndte at svirre i sommeren 2016.

Den russiske efterretningstjeneste havde angiveligt fanget Trump med skjulte kamera og mikrofoner i en hotelsuite, mens han dyrkede heftig sex med flere prostituerede.

Siden da er der ikke kommet noget bevis på, at optagelserne eksisterer, og af Mueller-rapporten fremgår det, at Trump var ganske træt af situationen.

'Den nyvalgte præsident udtrykte bekymring over for ledere af efterretningstjenester om, at informationen var blevet lækket og spurgte om de offentligt kunne gendriver rygterne,' står der i rapporten.