Paul Manafort og Rick Gates, der arbejdede for Donald Trump under valgkampen, står over for nye anklager.

Washington. Særlig anklager Robert Mueller indgav torsdag et nyt anklageskrift mod præsident Donald Trumps tidligere rådgivere Paul Manafort og Rick Gates.

Anklagerne omfatter blandt andet bank- og skattesvindel. Det fremgår af det 32 sider lange anklageskrift.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Robert Mueller har tidligere rejst anklager mod de to mænd. Anklagerne lyder blandt andet på medvirken til hvidvask af penge og medvirken til at bedrage USA.

Derudover står de to tidligere toprådgivere over for anklager om at have arbejdet som politiske agenter for et prorussisk, ukrainsk parti uden at oplyse nærmere herom.

Manafort og Gates er blandt de første, der bliver tiltalt i forbindelse med Robert Muellers undersøgelse af et muligt samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen op til præsidentvalget i 2016.

Rusland har tidligere benægtet alle beskyldninger om at have forsøgt at påvirke valget.

Paul Manafort var Donald Trumps kampagnechef i fem måneder i 2016, mens Rick Gates var næstkommanderende under Manafort.

I Robert Muellers anklageskrift står der intet om de to mænds arbejde under Trump-kampagnen.

Det kan dog blive et vigtigt redskab for at få de to tidligere rådgivere til at samarbejde i Robert Muellers Ruslands-undersøgelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Robert Muellers hold har Manafort og Gates blandt andet hvidvasket 75 millioner dollar gennem offshore-konti i udlandet.

Derefter skal de ifølge Mueller have bragt en stor portion af pengene med ind i USA som lån og aktiver for at undgå en stor skatteregning.

- Fra cirka 2006 til i dag har Manafort og Gates gennemført en plan om at skjule penge fra de amerikanske myndigheder, mens de har nydt godt af pengene, står der i det nye anklageskrift ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/