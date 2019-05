Robert Mueller har skrevet til USA's justitsminister, at hans resume af Rusland-undersøgelsen var mangelfuld.

Den særlige anklager Robert Mueller var ikke tilfreds med den amerikanske justitsministers resume af Rusland-undersøgelsen.

Det fremgår af et brev fra den særlige anklager til justitsminister William Barr, som blev sendt i slutningen af marts, skriver avisen The Washington Post.

Opsummeringen "indfangede ikke til fulde konteksten, naturen og substansen" af Rusland-undersøgelsen, lyder det i brevet.

Mueller afsluttede i marts sin undersøgelse af, hvorvidt der har været et samarbejde mellem Trump-kampagnen og Rusland i valgåret 2016.

Han afleverede en rapport på næsten 400 sider til justitsministeriet.

I slutningen af marts offentliggjorde justitsministeren et fire sider langt resume af rapporten. Her blev det fastslået, at der ikke var noget samarbejde med Rusland.

Det fremgik imidlertid af resuméet, at Mueller lod det være op til justitsministeriet, om der skulle rejses sigtelser mod Trump for obstruktion af den særlige anklagers og FBI's arbejde.

Det afviste Barr og hans vicejustitsminister, Rod Rosenstein, i resuméet.

Få dage efter offentliggørelsen af resuméet skrev Mueller et hidtil ukendt brev til justitsministeren. Brevet har The Washington Post nu fået en kopi af.

- Justitsministeriets resume, som blev sendt til Kongressen og offentligheden den 24. marts, indfangede ikke til fulde konteksten, naturen og substansen af dette kontors arbejde og konklusioner, skrev Mueller.

- Der er nu en offentlig forvirring omkring afgørende aspekter af vores undersøgelses konklusioner. Det truer med at underminere det centrale formål, som justitsministeriet har tildelt den særlige anklager: at sikre offentlighedens tillid til undersøgelsens udfald.

Den 18. april offentliggjorde justitsministeren en redigeret udgave af Muellers rapport. I den forbindelse gentog William Barr på et pressemøde sin tolkning af rapportens konklusioner.

