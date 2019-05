Mueller afviser at vidne i Kongressen. Rapporten er mit vidneudsagn, siger den særlige anklager.

- Hvis vi havde været overbeviste om, at præsidenten tydeligvis ikke havde begået en forbrydelse, ville vi have sagt det.

De ord kom torsdag fra særlig anklager Robert Mueller, der har brugt knap to år på at efterforske en mulig forbindelse mellem Rusland og Trump-kampagnen op til valget i 2016.

Det var ikke en mulighed at tiltale præsidenten for en forbrydelse ifølge de retningslinjer, som Mueller og hans efterforskere fik fra justitsministeriet, forklarer han.

Det ville ikke være retfærdigt at potentielt beskylde nogen for en forbrydelse, når der ikke kunne komme en domstolsafgørelse i den sag, tilføjer den særlige anklager.

Mueller afviser i samme ombæring at vidne i Kongressen, hvor Demokraterne gerne vil have ham til at uddybe konklusionerne i rapporten.

- Rapporten om Rusland er mit vidneudsagn, siger han i sin udtalelse torsdag med henvisning til den 400 sider lange rapport, som han og hans team har udarbejdet.

- Jeg mener ikke, at det er passende for mig at udtale mig yderligere, siger Mueller.

Han tilføjer, at han nu forlader Justitsministeriet, efter at hans arbejde med at undersøge en mulig forbindelse mellem Rusland og Trump-kampagnen er slut.

