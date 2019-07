Hvis Donald Trump ikke vinder valget i 2020, så kan præsidenten teoretisk set flytte direkte fra Det Hvide Hus til dét, amerikanerne kalder 'The Big House' fængslet.

Dét afslørede den særligt udpegede efterforsker og forhenværende FBI-chef Robert Mueller, da han onsdag blev krydsforhørt, først i retsudvalget og siden i efterforskningsudvalget i den amerikanske kongres.

Således stillede det republikanske kongresmedlem fra Colorado, Ken Buck dette spørgsmål:

»Vi er enige om, at vi ikke kan sigte en siddende præsident. Men når præsident Trump forlader sig post, så kan han derimod sigtes for en forbrydelse, korrekt?«

Robert Mueller afhøres. Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere Robert Mueller afhøres. Foto: SAUL LOEB - AFP

»Ja,« svarede Robert Mueller kort, men præcist.

For at være sikker på at han havde forstået svaret fra den notorisk fåmælte anklager korrekt, uddybede Ken Buck:

»De kan således sigte præsidenten for forsøg på at forhindre rettens gang (collusion, red.), når han forlader posten som præsident?«

»Ja,« svarede Robert Mueller igen.

Donald Trump kalder stadig Robert Muellers undersøgelse for 'en heksejagt'. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP Vis mere Donald Trump kalder stadig Robert Muellers undersøgelse for 'en heksejagt'. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

Efter godt to og et halvt års arbejde færdiggjorde Robert Mueller og hans betragtede hold af advokater og efterforskere i foråret deres rapport om den russiske indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016 og påståede forsøg på at forhindre en tilbundsgående undersøgelse af selvsamme russiske indblanding.

I sin rapport fastslår Robert Mueller, at den russiske regering ganske rigtigt stod bag et 'omfattende digitalt angreb' på det amerikanske præsidentvalg, og han udpeger forskellige måder, hvorpå Præsident Trump efterfølgende forsøgte at stoppe den efterforskning - bl.a. ved at påvirke vidner

Ifølge den amerikanske avis The New York Times kan tilsvarende forbrydelser begået af en civil amerikaner resultere i op til tyve års fængsel. Ifølge det amerikanske justitsministerium kan en siddende præsident ikke sigtes for en forbrydelse.

Men når Donald Trumps regeringsperiode slutter i 2021 eller (hvis præsidenten bliver genvalgt) i 2025, så kan den igen civile Trump både sigtes og dømmes.

Robert Mueller aflægger ed. Foto: TOM BRENNER - Reuters. Vis mere Robert Mueller aflægger ed. Foto: TOM BRENNER - Reuters.

I slutningen af maj fastslog Robert Mueller ved en kortfattet pressekonferrence, at han ikke ønskede at udtale sig yderligere om resultaterne af sin undersøgelse.

»Alt det, vi fandt ud af, står skrevet i rapporten,« sagde Mueller 29. maj. Men de to demokratisk styrede komitéer insisterede på onsdagens offentlige høring. Og under den næsten otte timer lange seance var Robert Mueller da også som en lus mellem to negle.

Således forsøgte komitéernes republikanske medlemmer at mistænkeliggøre både Robert Mueller og hans undersøgelse, som Donald Trump fortsat kalder en 'heksejagt'. Modsat forsøgte samtlige demokratiske kongresmedlemmer at få Robert Mueller til at bekræfte deres version af sagen ved at sige, at Donald Trump har overtrådt loven.

Og både demokrater og republikanere måtte forlade kongresbygningen med uforrettet sag. Polariserende spørgsmål og mere eller mindre absurde antydninger fra begge politiske fløje blev nemlig mødt af Robert Muellers stålsatte blik og yderst kortfattede svar.

REFILE - ADDING INFORMATION Former Special Counsel Robert Mueller is sworn in before testifying at a House Judiciary Committee hearing on the Office of Special Counsel's investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election" on Capitol Hill in Washington, U.S., July 24, 2019. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY Foto: JONATHAN ERNST - Reuters Vis mere REFILE - ADDING INFORMATION Former Special Counsel Robert Mueller is sworn in before testifying at a House Judiciary Committee hearing on the Office of Special Counsel's investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election" on Capitol Hill in Washington, U.S., July 24, 2019. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Ifølge CNN undlod Robert Mueller således at besvare ikke færre end 123 spørgsmål. I stedet henviste han til den skriftlige rapport.

I sin løbende dækning kaldte avisen Washington Post afhøringen for 'kedelig'. Men den vurdering var MSNBC's Nicolle Wallace, der før har arbejdet for George Bush, bestemt ikke enig.

»Robert Mueller er af den gamle skole. For ham er det indholdet og ikke formen, der tæller. For mange af de fremmødte politikere gælder det bare om at få et 30 sekunders TV-klip, hvor de fremstår som smarte og således scorer point blandt deres vælgere. Og derfor er de tydeligvis irriterede på Mueller, der kun taler, når han har noget nyt at tilføje.«

Netop som afhøringen var afsluttet, sendte Donald Trump følgende valgkamps-tweet til sine tilhængere:

»Lad os vise demokraterne, at heksejagten en gang for alle er forbi. Og lad os gøre det ved at indsamle to millioner dollar. TRUMP 2020.«