Den særlige anklager Robert Mueller anbefaler mellem 19 og 24 års fængsel til Trumps tidligere kampagnechef.

Den særlige anklager Robert Muellers kontor anbefaler, at den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort idømmes mellem 19 og 24 års fængsel.

Det viser retsdokumenter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at han sidste år ved en føderal domstol i Virginia blev kendt skyldig i fem anklager om skattesnyd samt tre andre anklagepunkter.

Muellers kontor har fredag sendt en anbefaling til domstolen om, at 69-årige Manafort bør idømmes mellem 19,6 og 24,4 år bag tremmer.

Her bliver domstolen desuden bedt om at fastslå en dato for strafudmålingen. Det skriver det amerikanske medie Bloomberg.

