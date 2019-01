Anonyme kilder anklagede fredag Trump for at instruere sin tidligere advokat om at lyve for Kongressen.

Den særlige anklager Rober Mueller afviser sprængfarlige beskyldninger mod USA's præsident, Donald Trump.

Fredag citerede nyhedshjemmesiden Buzzfeed to anonyme kilder for, at Trump skulle have instrueret sin tidligere advokat Michael Cohen i at lyve over for Kongressen om planer om at bygge et "Trump Tower" i Moskva.

Meldingerne fik hurtigt Demokraterne op i det røde felt. Flere demokratiske politikere krævede fredag, at beskyldningerne skulle efterforskes.

Men natten til lørdag dansk tid har Muellers kontor udsendt en sjælden meddelelse, hvor beskyldningernes rigtighed anfægtes.

Mueller, som er ved at efterforske russisk indblanding i USA's præsidentvalgkamp, har allerede afsløret, at Cohen løj om det tidspunkt, hvor "Moskva Trump Tower"-projektet blev afsluttet.

Men ifølge Buzzfeed skulle Cohen også have fortalt Mueller, at præsident Trump personligt havde instrueret ham i løgnen.

Korrektionen fra Mueller peger ikke på specifikke fejl i Buzzfeeds artikel. I stedet citeres Muellers talsmand, Peter Carr, for at sige:

- Buzzfeeds beskrivelser af specifikke udtalelser til den særlige anklager, og karakteristikken af dokumenter og vidneudsagn, som vores kontor har indhentet, i forhold til Michael Cohens vidneudsagn i Kongressen er ikke nøjagtige.

Buzzfeeds chefredaktør, Ben Smith, oplyser, at Buzzfeed står ved de oplysninger, som mediet har viderebragt. Ligeledes stoler han på de anonyme kilders troværdighed.

- Vi opfordrer den særlige anklager til at tydeliggøre, hvad det er, han anfægter, siger han.

