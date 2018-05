Specialanklageren vil ifølge avis muligvis stævne præsidenten, hvis ikke han deltager frivilligt i granskning.

Washington. Særlig anklager Robert Mueller vil muligvis stævne USA's præsident, Donald Trump, hvis ikke præsidenten frivilligt vil tale med efterforskerne, der undersøger Ruslands formodede indblanding i det amerikanske valg i 2016.

Det skriver The Washington Post.

Avisen citerer fire unavngivne kilder med kendskab til sagen. Robert Mueller nævner i avisen en stævning som en mulighed.

Det sker, efter at præsidentens advokater har sagt til Mueller, at Donald Trump ikke er forpligtet til at tale med efterforskerne.

/ritzau/Reuters