Hovedlejren for de bjergbestigere, der klatrer til toppen af verdens højeste bjerg fra den nepalesiske side, skal flyttes. Det har Nepals myndigheder bestemt.

Det bliver nødvendigt, fordi den globale opvarmning og menneskelig aktivitet har gjort det usikkert at opholde sig i lejren ved Mount Everest.

Der befinder sig op imod 1.500 mennesker i lejren hvert forår, når bjergbestigersæsonen har sit højdepunkt. Men lejren ligger på den hastigt smeltende gletsjer ved navn Khumbu.

Et nyt sted skal findes noget længere nede ad bjerget, hvor der ikke er nogen sne og is året rundt. Det fortæller en myndighedsperson til BBC.

Den nepalesiske bjergbestiger Kami Rita Sherpa ser ud over hovedlejren. Foto: PRAKASH MATHEMA

Videnskabsfolk siger, at smeltevand destabiliserer gletsjeren, og klatrere brokker sig over, at revnerne oftere forekommer i hovedlejren, hvor de sover.

Direktøren for Nepals turismeafdeling, Taranath Adhikari, fortæller BBC, at de nu skal til at forberede flytningen.

Den nuværende lejr ligger på en højde på 5.364 meter, og den nye vil blive opført 200 til 400 meter levere, oplyser Adhikari.

Khumbugletsjeren smelter hastigt på grund af den globale opvarmning, har videnskabsfolk fundet ud af.

Dette luftfotografi viser Mount Everest. Foto: AFP

En strøm af vand, der går ned gennem midten af hovedlejren, er således blevet udvidet år efter år.

»Vi ser overraskende nok også revner opstå, der hvor vi sover om natten,« siger oberst Kishor Adhikari fra den nepalesiske hær. Han befinder sig i lejren, mens han leder en rengøringskampagne.

»Om morgenen har mange af os en fornemmelse af, at vi kunne være faldet ned i revnen i nattens løb. De opstår så hurtigt, at det er temmelig risikabelt.«

Khimlal Gautam, der er medlem af komiteen som har foreslået flytningen af hovedlejren, siger, at tilstedeværelsen af så mange mennesker i hovedlejren, gør problemerne større.

»For eksempel har vi opdaget, at de mange folk urinerer omkring 4.000 liter om dagen,« siger han.

»Og en massiv mængde brændstof, som for eksempel gassen vi bruger til madlavning og opvarmning, har definitivt en påvirkning af gletsjerens is.«

Trods problemerne er den nuværende hovedlejr sikker nok til at blive brugt i tre til fire år endnu. Ifølge de nepalesiske myndigheder, vil flytningen af hovedlejren formentlig ske i 2024.