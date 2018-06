De betaler titusinder af kroner, for blot at få lov til at besøge stedet, men fotografier afslører nu, at Mount Everest er på vej til at blive verdens højeste losseplads.

Problemerne med affaldet er så slemt, at de lokale er forfærdede:

»Det er ulækkert og en torn i øjet,« siger Pemba Dorje Sherpa, der er nået til toppen at bjerget hele 18 gange.

»Bjerget bærer på afskillige tons affald,« siger han. Det skriver news.com.au.

Flere af de erfarne klatrere giver de nye skylden, når de kæmper for at nå op til toppen, 8848 meter over havets overflade.

De har sherpaerne med sig som pakæsler, men da de har travlt med at bære deres klienters udstyr, kan de ikke også bære skraldet ned fra bjerget.

Det fleste affald befinder sig i den såkaldte 'død-zone', hvor folk er mere optaget af deres egen overlevelse, end hvad de efterlader sig.

Blandt det der efterlades er telte, klatrer-udstyr og endda folks egen afføring.

Affaldsbunkerne bliver bare ved med at vokse. For eksempel er der ingen toiletter i de fire teltlejre, på vejen op ad Mount Everest.

Problemet bliver især synligt i disse år, hvor gletscherne smelter og afslører affald, som tidligere har være gemt i årtier.

Der bliver gjort noget ved problemet, men slet ikke nok.

Sidste år gjorde regeringen i Nepal det til en regel, at hver klatrer skulle bringe otte kilogram affald med sig ned til base-lejren. Hvis man kommer ned uden det læs, skal man betale en afgift på godt 26.000 kroner.

Beløbet blegner dog lidt i sammenligning med hvad selve turen koster.

De godt 600, som har gjort forsøget hidtil i år, har hver betalt mellem 175.000 kroner og op til 870.000 kroner for ulejligheden.