Budskabet er ikke til at tage fejl af. Hvis du skal køre igennem Tyskland den kommende weekend, har du valgt den helt forkerte periode at gøre det i, lyder det fra den tyske bilistforening, ADAC

For ifølge ADAC vil sommertrafikken på motorvejene nå et ‘højdepunkt’ i dagene 27. til 29 juli, og det vil føre til massive trængsler på autobahnen.

'Dem, der har valgt at starte ferie i denne weekend, har truffet et dårligt valg: For bilister skal forvente kø uden ende,' skriver ADAC, Europas største bilistforening, på sin hjemmeside.

Foreningen råder derfor til, at alle bilister væbner sig med tålmodighed, inden de begiver sig ud på vejene.

For det er så godt som hele det tyske motorvejsnet, der forventes at blive belastet til det yderste. Mest relevant for danskere er det formentlig, at motorvej A 1 mellem Köln, Dortmund, Bremen, Hamborg og Puttgarden forventes ramt af kødannelser.



Og så gælder det for A 7, der strækker sig gennem hele Tyskland fra Flensborg i nord gennem Hamborg, Hannover, Kassel og Würzburg til Füssen i syd, at hele den godt 900 kilometer lange vej er udpeget som kø-strækning.

Arkivfoto Foto: FRANK MAECHLER Vis mere Arkivfoto Foto: FRANK MAECHLER

Årsagen til de mareridtsagtige scenarier er, at borgerne i de to tyske delstater Bayern og Baden-Württemberg som de sidste begynder deres sommerferie fra fredag. Og da mange samtidig skal hjem til de nordiske lande, hvor ferien omvendt er ved at rinde ud for mange - skolernes ferieperiode varer to uger endnu - så har ADAC altså på det nærmeste valgt at slå alarm.

For at gøre ondt værre er der i øjeblikket masser af vejarbejde i gang på de tyske motorveje: Faktisk er der hele 421, skriver FDM, der opfordrer danske bilister til at være særligt opmærksomme på, at Elbtunnelen i Hamborg desuden er totaltspærret for trafik i begge retninger i tidsrummet 22.00 til 05.00 natten mellem lørdag 28. juli og søndag 29 juli.