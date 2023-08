Det har tilsyneladende regnet så meget søndag aften, at en motorvej ved hovedstaden nu er spærret.

Københavns Vestegns Politi meddeler via X, at Motorring 3 i sydgående retning er spærret før Herlev Hovedgade.

Det er sket på grund af 'omfattende vand på kørebanen', oplyser politiet.

»Kør fra afkørsel 20 Herlev Ringvej eller tidligere,« lyder opfordringen fra Københavns Vestegns Politi på X.

Over for B.T. siger vagtchef hos Københavns Vestegns Politi Jens Møller, at man endnu ikke har overblik over, hvorfor vandet har lagt sig over motorvejen i så usædvanligt stor grad.

»Vi kan konstatere, at vi får en anmeldelse om et færdselsuheld derude. To biler er stødt sammen på grund af vandet,« fortæller Jens Møller.

»Da vi kommer derud, vurderer vi, at det simpelthen er for farligt, så vi har spærret vejen af,« forklarer han desuden.

Politiet ved endnu ikke, hvor længe afspærringen vil være i kraft.