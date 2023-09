Da de første meldinger begyndte at tikke ind hos alarmberedskabet, gik de på et vejskred eller muligvis et jordskred.

Det viste sig dog, at problemet var langt større – og et enormt synkehul har nu åbnet sig i Sverige.

Det skriver en række svenske medier som Aftonbladet, Expressen og Göteborgs-Posten.

Mindst fire biler og en bus meldes at være røget ned i det sammenstyrtede hul under motorvejen E6 – og tre personer skal være blevet kørt på hospitalet.

Tre personer meldes at være kommet til skade. Foto: Adam Ihse/TT/Ritzau Scanpix

Den svenske redningstjeneste er på stedet med massivt opbud, ligesom også politi og ambulancer er rykket dertil.

Det var kort før klokken to natten til lørdag, at det svenske alarmberedskab begyndte at modtage de første meldinger.

Siden har et område på flere hundrede meter langs E6 ved motorvejskrydset Stenungsund åbnet sig i et form for jordfaldshul, som er opstået i forbindelse med jordskreddet.

»Det har kappet både den gamle og den nye E6 lige over,« siger Bengt Olsson, pressemedarbejder hos svenske Trafikverket, til Expressen.

Det skal også have fået en Burger King-restaurant til at slå revner, ligesom det også har påvirket industribygninger og en tankstation.

Lørdag morgen arbejder man fortsat på at få et overblik over situationen.

Samtidig har man spærret et stort område af, så offentligheden ikke kunne komme til stedet.

Ifølge politiet er der stadig risiko for sammenstyrtning i området.

»Man skal ikke tage hen til jordskreddet af nysgerrighed. Det er et idiotisk valg at tage derhen, med tanke på at der er risici, som vi ikke kan vurdere. Det er også svært, som trafiksituationen er,« siger politiets talsmand Stefan Gustafsson til Göteborgs-Posten.

Til Aftonbladet forklarer naturgeograf Lars-Ove Westerberg, at kvikler kombineret med den seneste tids regn kan have forårsaget jordskreddet:

»Jorden omdannes, når den udsættes for vand. Den går hurtigt fra at være fast til flydende,« siger han.