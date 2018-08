En motorcyklist og hans passager var utroligt heldige, da de slap med få skrammer efter et sammenstød med en bil.

Ulykken, der skete i Vynohradiv, Ukraine, blev fanget af et overvågningskamera. Som man kan se på videoen, drejer bilisten direkte ind i motorcyklen. Det sender de to mænd rullende gennem luften, før de lander bag bilen med hovedet først. Mirakuløst formåede de næsten øjeblikkeligt at rejse sig op fra ulykken. En af mændene har endda overskud til at børste støvet af sig for derefter at gå over til bilisten og råbe ad ham.

Hans kammerat er dog lidt længere tid på jorden, hvorefter han forsøger at rejse sig op. Han indser, at hans ben er skadet og forbliver nede. Ifølge Dailymail endte han på hospitalet med overfladiske skrammer.

Med den slags held, de mænd har, er de næsten helt sikkert gået lige fra episoden, for at købe et skrabelod. Eller en billet til det ukrainske lotteri.