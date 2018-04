Bombe ved en moské i den afghanske Herat-provins har dræbt flere. Regeringen anklager Taliban for at stå bag.

Herat. Mindst seks mennesker er mandag dræbt i en eksplosion tæt ved en moské i Herat-provinsen i det vestlige Afghanistan.

Fire af de dræbte er børn, og yderligere ni børn er såret, oplyser en talsmand for provinsens guvernør.

Eksplosionen skyldes ifølge talsmanden en bombe, der var placeret på en motorcykel ikke langt fra en moské i Shindand-distriktet.

Andre kilder nævner, at eksplosionen skete ved en markedsplads.

Umiddelbart er der ikke nogen gruppe, der har taget skylden for angrebet mandag. Men Afghanistans regering mistænker Taliban for at stå bag denne type angreb.

Sidste år kostede urolighederne i Afghanistan mindst 3438 mennesker livet, viser en opgørelse fra FN. Over 7000 andre blev såret.

/ritzau/Reuters