Det er op ad bakke for det store, amerikanske motionscykelfirma Peloton.

Først døde selveste Mr. Big af et hjerteanfald på netop en Peloton-cykel i første afsnit af ‘Sex and the City’- efterfølgeren ‘And Just Like That’.

Det er vist det, man kalder dårlig reklame, og Pelotons aktiekurs faldt øjeblikkeligt med 11 procent.

Endnu værre blev det kort efter for Peloton, da det i december sidste år kom frem, at skuespilleren bag karakteren Mr. Big, Chris North, af to kvinder blev beskyldt for at have krænket dem seksuelt.

Chris Noths karakter Mr. Big døde på en Peloton-motionscykel. Det fik Pelotons aktiekurs til at rasle ned. Foto: CAITLIN OCHS Vis mere Chris Noths karakter Mr. Big døde på en Peloton-motionscykel. Det fik Pelotons aktiekurs til at rasle ned. Foto: CAITLIN OCHS

På det tidspunkt havde Peloton nemlig lige lanceret en reklamefilm, der havde Chris North i hovedrollen. Efter fire dage så Peloton sig nødsaget til at fjerne reklamen, selvom Chris North nægter sig skyldig i anklagerne.

Men her stopper kvalerne ikke for Peloton.

Nu beretter CNN, at Peloton har fyret topchefen John Foley og i samme ombæring sagt farvel til 2.800 medarbejdere for at komme tilbage i motionscyklernes gule førertrøje ved at skære virksomheden til.

Peloton indsætter i stedet Barry McCarthy, der kommer fra topjobs hos Spotify og Netflix, som ny administrerende direktør.

Peloton blev en del af det amerikanske eliteaktieindeks Nasdaq 100 21. december 2020, men siden da har firmaets aktiekurs været i frit fald.

Markedet ser dog ud til at have taget pænt imod Pelotons omfattende omstrukturering. Pelotons aktiekurs steg nemlig tirsdag til 37,16 dollar mod 29,75 dagen før.

Der er dog stadig en hel bjergetape til toppen af aktiekurven. Juleaften 2020 toppede Peloton med en aktiekurs på 162,71 dollar.