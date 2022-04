Efter mere end 35 år er der nu sat navn på 'motelmorderen'.

Amerikansk politi mener at have opklaret, hvem der stod bag de brutale mord på tre kvinder tilbage i 1980erne.

Ifølge USA Today er det gamle dna-spor, der er blevet brugt til at finde frem til gerningsmanden – og her har man via krydssøgninger i registre for slægtsforskning fundet frem til et »99,99 procent sikkert match«.

Via dna fra et nært familiemedlem mener politiet, at drabsmanden skulle være Harry Edward Greenwell, der dog døde i 2013 som 68-årig.

»Jeg håber, at vi i dag kan bringe lidt trøst ved visheden om, at det udyr ikke længere befinder sig på denne jord,« som Doug Carter fra politiet i Indiana tirsdag sagde, da efterforskningens resultater blev lagt frem.

Heraf skulle det være være bevist, at Harry Edward Greenwell voldtog og dræbte Vicki Heath ihjel i 1987 samt Margaret Gill og Jeanne Gilbert i 1989.

De arbejdede alle på moteller langs I-65-motorvejen, der skærer sig nordsydligt gennem staterne Indiana, Kentucky, Tennesesse og Alabama. Deraf tilnavnene 'motelmorderen' og 'I65-morderen'.

Dna-sporene skulle også vise, at Harry Edward Greenwell skulle stå bag voldtægten af en unavngiven kvinde i 1990, Ligeledes på samme strækning.

Harry Edward Greenwell var tidligere blevet anholdt i flere forskellige sammenhænge.

Ved tirsdagens pressemøde lød det endda fra politiet, at der er »stor sandsynlighed« for, at han kan stå bag endnu flere uopklarede sager.

I det hele taget havde Harry Edward Greenwell allerede et omfattende synderegister, som var velkendt af ordensmagten. Han skulle have været på kant med loven i 25 år, fra 1963 til 1998.

Han er eksempelvis tidligere dømt for væbnet røveri, usømmelig omgang med lig og indbrud

Og nu er han altså også posthumt blevet draget til ansvar for tre mord.

»Jeg vil gerne tro på, at uanset hvad vi hver især definerer som retfærdighed, eller hvad vi definerer som en afslutning, så vil vi nu være i stand til at dele helingsprocessen, fordi gerningsmanden er blevet bragt ud af mørket og ind i lyset,« lød det tirsdag fra Kimberly Wright, der er datter af et af ofrene, Jeannie Gilbert.