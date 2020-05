Mange har sået tvivl om rigtigheden i Ruslands lave coronadødstal. Nu lægger Moskva godt og vel 900 døde til.

Myndighederne i Moskva har mere end fordoblet coronadødstallet i april i den russiske hovedstad.

Tallet er nu 1561 og ikke 639, som det oprindeligt har lydt. Det skriver britiske BBC natten til fredag dansk tid.

I den ændrede opgørelse er selv de mest "kontroversielle og diskutable" sager talt med, oplyser byens sundhedsstyrelse ifølge det britiske medie.

Rusland har et ganske lavt dødstal set i forhold til det store antal smittetilfælde. Særligt sammenlignet med andre hårdt ramte lande.

Ifølge Johns Hopkins Universitys løbende opgørelse er der klokken 03.55 registreret 379.051 smittede i Rusland. Af dem er 4142 døde og 150.993 raskmeldte. Det vides ikke, om den opdaterede Moskva-opgørelse indgår i statistikken.

Kritikere har fremført, at personer, der dør med coronavirus, ofte ikke bliver registreret i statistikkerne.

Ifølge BBC bliver lokale journalister, som har skrevet om det, beskyldt for at forvrænge sandheden.

Regeringen har meldt ud, at det lave dødstal skyldes omfattende test.

Opjusteringen skyldes dels, at man ved obduktioner af døde har foretaget positive coronatest på folk, der oprindelig blev testet negative.

Samtidig er coronasmittede, som er døde af andre årsager end virusset, nu talt med i opgørelsen, hvis virusset har fungeret som "katalysator", skriver det britiske medie.

Ændringerne kan potentielt betyde stigninger i dødstallet over hele Rusland.

Præsident Vladimir Putin erklærede onsdag, at landet var på vej mod en stabilisering af smitten. Det skriver Reuters.

Torsdag var antallet af nye, russiske smittede under 9000 for femte dag i træk.

Imens er Moskva nu inde i sin niende uge med lukning af større dele af samfundet og udgangsrestriktioner.

Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, har annonceret en gradvis genåbning fra 1. juni. Det vil ifølge Reuters betyde, at ikke-essentielle butikker får lov at åbne, og at folk kan gå på gaden med mundbind på.

