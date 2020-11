En graver med beskyttelsesdragt i Omsk er ved at grave en grav til en person, der formodes at være død af covid-19. Rusland har onsdag registreret et rekordhøjt antal coronavirussmittetilfælde i det seneste døgn på 19.768 - heraf 5826 i Moskva. Dermed er der i alt registreret 1.693.454 smittetilfælde i Rusland siden pandemien begyndte. Alexey Malgavko/Reuters