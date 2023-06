Soldater fra Wagner-gruppen kommer nærmere og nærmere Moskva.

Lørdag eftermiddag har guvernøren i Lipetsk, som er en russisk region syd for hovedstaden, bekræftet, at Wagner-tropper har nået området. Det beretter Reuters.

Tidligere lørdag overtog oprørshæren, som er under ledelse af stifter Jevgenij Prigozjin, kontrollen over den sydlige by Rostov-ved-Don.

Og siden har Wagner-soldaterne tilsyneladende bevæget sig nordpå mod Moskva med stor hast ad en tom M4-motorvej.

En politibetjent kontrollerer et civilt køretøj i Moskva lørdag.

Det har man også bemærket i Moskva, hvor det nu ser ud til, at man forbereder sig på et opgør mod oprørsstyrkerne.

I hvert fald fortæller Reuters, at russiske soldater er i gang med at opsætte geværstillinger med maskingevær og sandsække ved hovedveje ind mod Moskva.

En mand fjerner en plaket, der reklamerer for rekruttering til Wagner-gruppen, i Moskva lørdag.

Tidligere lørdag har lokale myndigheder i Moskva oplyst, at man har iværksat byens antiterror-beredskab for at styrke sikkerheden.

Samtidig forlyder det ifølge Moscow Times, at flere kulturinstitutioner – blandt andet Tretyakov-galleriet, Pushkin-statsmuseet samt GES-2 Kulturhuset – som alle er placeret i det centrale Moskva, i løbet af dagen er blevet evakueret og lukket for gæster.

En politibetjent bevogter den lukkede Røde Plads i Moskva.

Dertil kommer, at Den Røde Plads er blevet afspærret og nu henstår helt tømt for mennesker.

Det vides imidlertid ikke, om lukningerne er forbundet med lørdagens dramatiske begivenheder.

