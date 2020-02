De tyske myndigheder opjusterer sikkerheden efter terrorangrebet i Hanau, hvor ni mennesker mistede livet. Det skriver den tyske avis Die Welt.

Det sagde Indenrigsminister Horst Seehofer på et pressemøde fredag, hvor han beskrev angrebet i Hanau som 'et højreorienteret terrorangreb'.

Ni mennesker blev dræbt og adskillige såret, da den formodede terrorist Tobias Rathjen åbnede ild mod to vandpibebarer i byen Hanau.

Angrebet er ifølge Indenrigsministeren det tredje højreorienterede terrorangreb på få måneder, og på et pressemøde fortalte han, at myndighederne er bekymrede for, at flere angreb kan være på vej.

Sørgende familiemedlemmer viser billeder af to af de dræbte ved en demonstration foran gerningsstedet i Hanau. Foto: PATRICK HERTZOG Vis mere Sørgende familiemedlemmer viser billeder af to af de dræbte ved en demonstration foran gerningsstedet i Hanau. Foto: PATRICK HERTZOG

»Truslen fra højreekstremisme, antisemitisme og racisme er meget høj i Tyskland,« sagde han.

For at imødegå en yderligere eskalation af volden tager myndighederne nu meget konkrete skridt for at øge sikkerheden.

»Vi vil øge politiets tilstedeværelse og beskytte følsomme institutioner som moskeer,« sagde Indenrigsministeren på pressemødet.

Under fredagsbønnen blev ofrene for angrebet mindet i Hanaus moske. Det skete under massiv politibevogtning.

Muslimer beder i Ditib Mosque i Hanau nær Frankfurt. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Muslimer beder i Ditib Mosque i Hanau nær Frankfurt. Foto: ODD ANDERSEN

Ekstra politi bliver også udsendt til landets lufthavne og togstationer.

Integrationskommissær Annette Widmann-Mauz foreslog fredag, at regeringen nedsætter en ekspertkommission mod anti-muslimsk fjendtlighed.

»Ligesom vi gjorde med islamisme, har vi brug for en ekspertkommission, der tager et nyt kig på, hvordan vi bedre kan bekæmpe anti-muslimer,« sagde Annette Widmann-Mauz i en udsendelse på den nationale tv-station ARD.

Tobias Rathjens ofre har blandt andet tyrkisk, bosnisk, bulgarsk og polsk afstamning. Et af ofrene er en 35-årig mor til to.

TOPSHOT - A veiled woman pays her respect at a makeshift memorial set up at the market square (Marktplatz) in Hanau near Frankfurt am Main, western Germany on February 21, 2020, two days after a gunman killed nine in a racist attack. - Following a right-wing extremist attack in Hanau, German ministers announced on February 21, 2020 boosted security measures and police presence after a racist gunman killed nine, with Berlin under pressure from threatened communities to tackle a wave of extreme-right violence. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) Foto: ODD ANDERSEN Vis mere TOPSHOT - A veiled woman pays her respect at a makeshift memorial set up at the market square (Marktplatz) in Hanau near Frankfurt am Main, western Germany on February 21, 2020, two days after a gunman killed nine in a racist attack. - Following a right-wing extremist attack in Hanau, German ministers announced on February 21, 2020 boosted security measures and police presence after a racist gunman killed nine, with Berlin under pressure from threatened communities to tackle a wave of extreme-right violence. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) Foto: ODD ANDERSEN

Efter at have åbnet ild mod to vandpibecaféer tog den formodede terrorist efter alt at dømme livet af både sig selv og sin mor.

Han efterlod sig et 24 sider langt manifest og en video, hvor han blandt andet gav udtryk for et stort had til personer med tyrkisk og arabisk baggrund.

Angrebet har ført til store, antiracistiske demonstrationer og debat om racisme og fremmedhad.

Onsdag aften sendte Danmarks dronning Margrethe et kondolencebrev til ofrene og det tyske folk.