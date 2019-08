Det gik ikke helt som forventet, da den norske kronprins Haakon i forrige uge besøgte en moske og skulle hilse på tre muslimske kvinder.

Kronprinsen besøgte Al-Noor Islamic Centre for at vise sin støtte til moskeen, som 10. august var mål for angrebet begået af den 21-årige Philip Manshaus.

I den forbindelse har flere pressebilleder fra besøget skabt debat i Norge om høflighed og kulturforskelle.

På et af billederne rækker kronprinsen hånden frem mod en af de muslimske kvinder, som i stedet tager hånden op til hjertet og nikker tilbage som hilsen.

To andre kvinder hilste efterfølgende på samme måde.

Selvom arrangementet og besøget var nøje planlagt og koordineret mellem moskeen og kongehuset, så var detaljen om hilseform ikke blevet drøftet.

Til NRK fortæller Waheed Ahmed, som er informationsansvarlig i Al-Noor Islamic Centre, at moskeen ikke var klar over, at de pågældende kvinder ikke ønskede at give kronprinsen hånden.

»Vi ønskede ikke, at kronprinsen skulle havne i den situation, men vi vidste ikke, at de tre kvinder ikke ville hilse med hånden. Vi beklager derfor til kronprinsen, at det skete,« siger han.

Kronprins Haakon reagerede i øjeblikket ved selv at tage hånden op til hjertet og hilse på kvinderne.

En af de tre kvinder, som ikke ønskede at hilse med hånden, fortæller, at hun forstår reaktionerne i Norge.

Især fordi det drejer sig om selve kronprinsen, siger 27-årige Zeliha Acar til NRK.

Hun holder dog samtidig fast i, at det var et spørgsmål om værdier, som hun ikke ville gå på kompromis med.

Jeg mener det er respektløst når kronprins Haakon blir stående med hånden ut i løse luften fordi en kvinne nekter å håndhilse på ham fordi han er mann. Såpass aktelse bør man kunne vise vår kommende konge og statsoverhode. (Fra gårsdagens besøk i Al Noor-moskeen i Bærum) pic.twitter.com/ZhBQiqq9kk — Vebjørn Selbekk (@vebjornselbekk) August 23, 2019

At de tre muslimske kvinder ikke ønskede at give kronprinsen hånden har fået flere kritikere til tasterne.

En af dem, som har kritiseret kvinderne, er chefredaktøren for den kristne avis, Dagen, Vebjørn Selbekk.

På twitter skriver han, at det er respektløst.

'Jeg mener, at det er respektløst, når kronprins Haakon bliver stående med hånden ud i luften, fordi en kvinde nægter at hilse på ham med hånden, fordi han er mand.'