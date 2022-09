Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ville du helst vinde mellem 9.000 og 26.000 kroner i kolde kontanter – eller få fire måneders elregninger betalt kvit og frit?

Det var det, som tv-seere til det britiske morgenprogram 'This Morning' mandag kunne vinde i en præmie.

Formatet foregik ved, at seere skulle ringe ind, hvorefter en tilfældig kom igennem på en linje og talte med programmets værter, Phillip Schofield og Holly Willoughby.

Og her drejede de et lykkehjul, som så ville lande på en præmie. Men konceptet har vakt en enorm kritik, skriver Independent.

Sådan så det ud i programmet. Foto: This Morning/ITV Vis mere Sådan så det ud i programmet. Foto: This Morning/ITV

Nyhedsvært Rob O'Hanrahan kalder det dystopi, mens politiker Mary Kelly Foys mener, at programmet udnytter borgeres kamp mod elpriserne – og bruger det til at lave underholdning:

»Jeg væmmes over 'This Morning' har brugt folk, som ikke har råd til at betale deres elregninger, som en slags snoet gameshow. Producenterne skal overveje dette med det samme!«

»Alle fortjener værdighed, især hvis de kæmper med noget,« skriver hun.

Fælles for O'Hanrahan og Kelly Foys holdninger er, at de får stor opbakning på sociale medier.

Hvad synes du om programmets koncept?

Elpriserne er for tiden på et galoperende niveau rundt om i Europa – også i Storbritannien.

Fra 1. oktober stiger de gennemsnitlige loft på britiske elregninger med 80 procent. En brite skal efterfølgende betale op mod 30.000 kroner om året for deres energiforbrug – og det ventes at stige yderligere.

Det har da også vakt enorm modstand, hvorfor over 100.000 briter har meldt sig til kampagnen 'Enough is Enough'. Her nægter man at betale sine tårnhøje regninger – og man forlanger, at energiselskaberne eller regeringen imødekommer dem.

'This Morning' har ikke kommenteret kritikken.

Det er dog ikke alle, som bakker op om kritikken mod 'This Morning'. Seeren, der kom igennem, var glad for at få en håndsrækning.

Han sagde, at han var bekymret over omkostningerne og kaldte det »et mord«. Og efterfølgende landede lykkehjulet på feltet med elregninger.

»Åh gud, sikke en lettelse. Tusind tak skal I have,« kvitterede han.