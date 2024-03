Denne uge blev en mand dømt for det bestialske mord på skotske Emma Caldwell tilbage i 2005.

Offerets mor langger imidlertid ud efter politiet, som hun mener har »blod på hænderne« i sagen.

Det skriver Sky News og The Guardian.

I april 2005 forsvandt 27-årige Emma Caldwell sporløst. Fem uger senere blev hendes nøgne lig fundet i en grøft i en skov 65 kilometer fra Glasgow, hvor hun sidst var blevet set.

Hun var blevet dræbt ved kvælning.

Men der skulle gå næsten 19 år, før morderen blev dømt – til trods for at flere ting allerede dengang pegede på ham.

Det er den tidligere skiltemontør Iain Packer, som er blevet dømt for mordet på Emma Caldwell, der af juryen blev beskrevet som en »henrettelse«. Han er blevet idømt en fængselsstraf på mindst 36 år – den næstlængste fængselsstraf i Skotlands historie.

I tiden frem mod mordet var Emma Caldwell blevet afhængig af heroin, efter at hendes søster pludselig døde. Hun kom også ind i prostitutionsmiljøet i Glasgow, og det var her, hun mødte sin senere morder.

Iain Packer indrømmede allerede under den første efterforskning af mordet, at han havde betalt flere kvinder for sex i den skov udenfor Glasgow, hvor Emma Caldwells lig blev fundet.

Sky News skriver, at flere andre prostituerede allerede fra slutningen af 1990erne havde advaret politiet om, at Iain Packer havde udsat dem for voldelige overgreb efter at have betalt for sex.

Angiveligt uden at politiet reagerede på henvendelserne.

Emma Caldwells mor Margaret mener heller ikke, at politiet tog selve drabssagen alvorligt på grund af datterens profession som prostitueret.

Udover drabet på Emma Caldwell blev Iain Packer også dømt for adskillige seksuelle overfald og overgreb begået mod andre kvinder over en periode på to årtier – flere af dem skulle være begået efter drabet på Emma i 2005.

Derfor langer den i dag 76-årige Margaret Caldwell via sin advokat hårdt ud efter politiets efterforskning af sagen:

»Margaret mener, at politibetjente saboterede efterforskningen mod Packer i et årti og har blod på deres hænder,« lyder det i en udtalelse fra Emma Caldwells mor Margaret, som familiens advokat Aamer Anwar læste op i retten.

Iain Packer blev først anholdt i 2018, efter at en gruppe 'cold case'-detektiver tre år forinden begyndte at undersøge sagen på ny og kom frem til, at han måtte være gerningsmanden.