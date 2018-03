Mordet på otte-årige Gabriel Cruz har rystet Spanien, efter at den lille drengs lig blev fundet i bagagerummet af sin stedmoders bil i søndags. Tirsdag blev den lille dreng bisat, og efterfølgende fandt drengens sorgbetyngede mor styrken til at sende Gabriel en sidste, rørende hilsen.

Kun familien og myndighederne havde adgang til katedralen i den sydspanske by Almería, hvor bisættelsen fandt sted klokken 11 tirsdag formiddag.

Men på pladsen foran katedralen havde hundredvis af lokale samlet sig for at vise deres støtte til Gabriels forældre i den svære tid. Her kunne de - og de mange forsamlede pressefolk - følge med i bisættelsen på en storskærm, der var sat op i den triste dags anledning. Ved siden af alteret var der et stort billede af den myrdede dreng med påskriften 'Todos somos Gabriel' (Vi er alle Gabriel, red.), skriver flere spanske medier, herunder El Mundo.

Efter bisættelsen havde Gabriel Cruz' mor Patrícia Ramírez en bøn til alle de spaniere, der var blevet berørt af hendes søns tragiske skæbne.

»Min dreng har vundet. Vi ved, han er i himlen, hvor han leger med sine små fisk (Gabriel havde kælenavnet 'Pescaíto (lille fisk), fordi han elskede at lege med fisk, red.), og heksen eksisterer ikke længere,« sagde Gabriels mor Patrícia med en klar reference til drengens stedmoder, 43-årige Ana Julia Quezada, som er anholdt og mistænkt for mordet.

Gabriels forældre Patrícia Ramírez og Ángel Cruz var tynget af sorg, da de forlod katedralen i Álmeria efter at have begravet deres 8-årige søn. Foto: CARLOS BARBA Gabriels forældre Patrícia Ramírez og Ángel Cruz var tynget af sorg, da de forlod katedralen i Álmeria efter at have begravet deres 8-årige søn. Foto: CARLOS BARBA

»Jeg beder alle om i Gabriels ånd at høre 'Girasoles' (drengens yndlingssang, red.). Heksen er nu, hvor hun fortjener at være,« sluttede den grådkvalte moder.

Drengens far, som ikke er mistænkt for at have noget med sønnens død at gøre, takkede de mange frivillige, som hjalp til med eftersøgningen i de 12 dage, hvor Gabriel var sporløst forsvundet.

»Tak for at hjælpe os i eftersøgningen af vores dreng. I er de bedste. Tak for støtten,« sagde Ángel Cruz til de mange fremmødte journalister.

Mens han fremstammede ordene, blev de sorgbetyngede forældre mødt med klapsalver og tilråbet 'Ánimo!' (Fat mod, red.) fra de mange fremmødte.

Gabriel Cruz' forældre vinker til demange fremmødte foran katedralen efter begravelsen. Foto: RICARDO GARCIA Gabriel Cruz' forældre vinker til demange fremmødte foran katedralen efter begravelsen. Foto: RICARDO GARCIA

Otte-årige Gabriel Cruz forsvandt den 27. februar.

I de efterfølgende 12 dage, der ledte op til fundet af drengens lig, har hundredvis af politibetjente og frivillige organiseret en eftersøgning i nationalparken Cabo de Gata, som er et område, Gabriel Cruz efter sigende skulle have brugt meget tid i. Men der var intet spor af drengen.

Eftersøgningen endte dog brat, da politiet i søndags stoppede Ana Julia Quezadas bil i byen La Puebla de Vícar, cirka 43 kilometer fra det sted, hvor Gabriel Cruz forsvandt. Politiet havde set hende løfte drenges lig op fra en brønd og ind i bilens bagagerum, inden hun tog afsted i bilen.

Et vidne filmede, da politiet opdagede liget, mens stedmoren råbte:

»Det var ikke mig. Jeg hentede bilen i morges.«

La trampa que la Guardia Civil tendió a Ana Julia para que les llevara hasta Gabriel Cruz https://t.co/2UvVFlM6Hy pic.twitter.com/Tm5xR7y9XP — La Vanguardia (@LaVanguardia) 12. marts 2018

Efter obduktionen af drengens lig står det klart, at Gabriel Cruz blev kvalt den 27. februar - samme dag, som han forsvandt. På grund af efterforskningen af mordet har en dommer foreløbig forbudt, at Gabriels lig bliver begravet, da det kan blive nødvendigt at foretage yderligere retstekniske undersøgelser.

Ana Julia Quezada er fortsat varetægtsfængslet og mistænkt for mordet. Hun samarbejder med politiet og svarede ifølge El mundo på 'alle spørgsmål' under et to timer langt forhør tirsdag. Hendes motiv for at skulle have slået den lille dreng ihjel står endnu ikke klart, men efter anholdelsen begynder et dødsfald for 22 år siden at spøge i kulissen.

Her døde Ana Julia Quezadas fire-årige datter efter at være faldet ud af et vindue, men nu undersøger politiet, om det virkelig var et uheld, sådan som det blev beskrevet dengang, eller om moderen havde noget med datterens død at gøre.