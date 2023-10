Hun blev sidst set i 1999, men det var først i 2016, at hun blev meldt savnet.

Den dengang 19-årige Margaret Fleming havde indlæringsvanskeligheder og blev passet af sine plejere Edward Cairney og Avril Jones.

Men en decemberdag i 1999 forsvandt hun og blev aldrig set siden.

Et år efter hun blev meldt savnet, blev Edward Cairney og Avril Jones anholdt. Kort tid efter blev de begge idømt livstid for drabet på Margaret Fleming.

Politiet leder i Margaret Flemings hjem i Inverkip, Inverclyde. En kvinde, som forsvandt fra sit hjem for over en måned siden, var ikke blevet set af andre end sine plejere i 17 år. 15. december 2016. Foto: James Chapelard/SWNS/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet leder i Margaret Flemings hjem i Inverkip, Inverclyde. En kvinde, som forsvandt fra sit hjem for over en måned siden, var ikke blevet set af andre end sine plejere i 17 år. 15. december 2016. Foto: James Chapelard/SWNS/Ritzau Scanpix

Avril Jones blev også dømt for svigagtigt at have krævet 1,5 millioner kroner i ydelser ved at lade, som om Margaret Fleming stadig var i live.

Nu er 82-årige Edward Cairney død bag tremmer, og dermed tog han hemmeligheden, om hvor Margaret Fleming lig er, med sig i graven, skriver Sky News.

Margaret Fleming lig er aldrig blevet fundet på trods af omhyggelige ransagninger af parrets hjem i Inverkip i Inverclyde.

Da Edward Cairney og Avril Jones fik deres dom, sagde dommer Lord Matthews:

»Kun I to ved, hvor hendes rester er. Det er fortsat en kilde til enorm sorg, hvad hendes mor angår.«

»Det virker indlysende, at motivet for mordet og det efterfølgende coverup var økonomisk.«

Margaret Fleming var flyttet ind hos Edward Cairney og Avril Jones efter sin fars død, da hun var teenager, da hendes nærmeste pårørende angiveligt ikke kunne tage sig af hende.

I oktober 1999 startede husstanden – som siges at have haft økonomiske problemer – med at inddrive pigens ydelser.

Edward Cairney er død bag tremmer Foto: Politi Skotland Vis mere Edward Cairney er død bag tremmer Foto: Politi Skotland

Sagens anklagere hævdede under retssagen, at Margaret Fleming blev myrdet på et tidspunkt mellem december 1999 og januar 2000.

Både Edward Cairney og Avril Jones siges »bogstaveligt talt at være sluppet afsted med mord i 16 år« og udtænkt en »udførlig plan« for at skjule hendes forsvinden.

Efterhånden som politiet afhørte parret, blev deres opdigtede forklaringer på Margaret Flemings fravær mere og mere »farceagtige«, og man vurderede dem som løgnagtige.

Avril Jones er stadig i live.