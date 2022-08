Lyt til artiklen

I USA bliver omkring halvdelen af alle mordsager løst. Og nogle bliver det først mange år senere.

Det er i hvert fald tilfældet for en sag fra 1988, som nu er blevet opklaret på bemærkelsesværdig vis.

26-årige Anna Kanes lig blev fundet den 23. oktober 1988 i et skovområde tæt på Reading i den amerikanske stat Pennsylvania.

Den unge kvinde blev fundet med garn rundt om sin hals.

Hun var ifølge politiet blevet stranguleret og efterladt i skoven, skriver CNN.

Selvom politiet lidt over et år senere fandt et stærkt bevis, så skulle der gå årtier, før sagen blev løst.

I februar 1990, på det tidspunkt 15 måneder efter mordet, bragte en lokal avis en forsidehistorie om mordet på Anna Kane.

Avisen efterlyste informationer om sagen, som stadig var uopklaret.

Og det var her, at et anonymt brev pludselig dukkede op hos avisen.

Det var fra en bekymret borger, som havde informationer om sagen. Men informationer, som kun drabsmanden ville kende.

Detaljer om liget og dets placering, og hvilket tøj, som Anna Kane have på.

I 90erne havde politiet ikke de samme teknologiske muligheder, der findes i dag.

Afsenderen af brevet, den formodede gerningsmand, efterlod nemlig spor af sit dna ved at have slikket på konvolutten.

Dna'et fra afsenderens spyt, matchede det, som blev fundet på Anna Kanes tøj.

Nu har politiet i Pennsylvania brugt den nyeste genetiske teknologi til at identificere personen, som slog den 26-årige kvinde ihjel i 1988.

Politiet oplyste på en pressekonference i forrige uge, at gerningsmanden er en lokal mand med navnet Scott Grim.

Anna Kanes datter, Tamika Reyes, har til CNN sat ord på nyheden om sagens gennembrud.

»Jeg blev glad for endeligt at kunne sætte ansigt på monsteret, som tog hende fra os, men oprevet over, at han aldrig vil blive straffet for det.«

Det viser sig nemlig, at Scott Grim døde i 2018 af naturlige årsager i en alder af 58 år. Han vil derfor aldrig blive stillet for en dommer.

Tamika Reyes var ni år gammel, da hun mistede sin mor.