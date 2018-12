Karen Hadaway og Nicola Fellows blev fundet i en skov. De to ni-årige piger var blevet voldtaget og kvalt.

Mordene rystede Storbritannien, men der skulle gå 32 lange år, før pigernes familier kunne få fred og retfærdigheden skete fyldest. Men først efter at morderen havde fået et nyt offer på samvittigheden.

Nye retsmedicinske metoder endte med at fælde manden, der ellers var blevet frikendt for mordene tilbage i 1987, den i dag 52-årige Russell Bishop, skriver flere britiske medier, herunder The Mirror.

»Efter 32 års kamp har vi endelig fået retfærdighed for Karen og Nicola. For os stod tiden stille i 1986. For os vil de to dejlige piger altid være ni år gamle. De kommer aldrig til at vokse op. Mennesker som Bishop får ofrenes familier til at leve som døde,« siger Karens mor Michelle Hadaway til Daily Mail.

Da Russell Bishop modtog dommen, sad han allerede i fængsel.

Nyt overfald på syv-årig

I 1990 - tre år efter at han var blevet frikendt for drabene på Karen Hadaway og Nicola Fellows på grund af manglende beviser - blev han idømt fængsel på livstid for kidnapning, voldtægt og drabsforsøg på en syvårig pige.

Med den nye dom kommer han sandsynligvis til at sidde bag tremmer i mange år fremover. Det glæder ofrenes familier, som stadig er i sorg over tabet af de to piger.

»Dommen giver os ikke Nicola og Karen tilbage, men vi ved, at andre børn nu er i sikkerhed og aldrig vil komme i hænderne på Russell Bishop,« siger Nicolas familie i en udtalelse og fortsætter:

»Han er et monster. Et pædofilt rovdyr. Russell Bishop er personificeringen af djævlen.«

Karen Hadaway og Nicola Fellows forsvandt, mens de legede nær et skovområde nær byen Brighton i tidligt om morgenen en oktoberdag i 1986.

Samme aften blev de meldt savnet af deres familier, og efter en storstilet eftersøgning blev de fundet dagen efter. Men da var det allerede for sent. Pigerne var blevet seksuelt misbrugt og var efterfølgende blevet kvalt.

Det skabte avisoverskrifter over hele England, hvordan de to skolepiger lå og holdt om hinanden, da deres lig blev fundet i en hulelignende fordybning i et skovområde tæt på det sted, hvor de forsvandt.

Men i den nye retssag kom det frem, at det var en løgn, de frivillige, der fandt Karen Hadaways og Nicola Fellows' i skoven, fandt på for at berolige pigernes sørgende familier.

Fældet af ny teknologi

Tilbage i 1986 kom efterforskningen af den frygtelige mordsag hurtigt på sporet af Russell Bishop, som politiet kendte i forvejen. Hans gav modstridende forklaringer og Bishop blev dømt for de to mord.

Året efter vandt han imidlertid en appelsag, fordi beviserne mod ham ikke var tilstrækkelige.

Der skulle en lovændring til, før Bishop kunne dømmes for de to mord.

I 2003 vedtog det britiske parlament, at gamle mordsager kunne genoptages, hvis der var nye og fældende beviser.

Og det sørgede udviklingen af DNA-testen siden 1987 for, at der var i den omdiskuterede mordsag mod Bishop. Nu kan det med sikkerhed fastslås, at det var Russel Bishops DNA, der blev fundet på de to piger, og at en trøje med deres DNA-spor tilhørte ham.

Der er kun truffet afgørelse i skyldsspørgsmålet i den nye sag mod Russell Bishop.

Selve strafudmålingen er endnu ikke fastslået.