Et mord på en parkbetjent og kidnapningen af to turister har fået en afrikansk nationalpark til at holde lukket resten af året.

Selv om bjerggorillaerne i Den Demokratiske Republik Congos nationalpark Virunga National Park har det bedre end nogensinde, lader sikkerheden både for de mennesker, der arbejder i den og de mange turister, der hvert år kommer på besøg, meget tilbage at ønske. Derfor har ledelsen besluttet at holde lukket resten af året. Parken åbner først igen i 2019.

Tilbage i maj blev en kvindelig parkbetjent nemlig dræbt og to britiske turister og deres chauffør kidnappet. Derfor har ledelsen af parken besluttet at holde lukket, indtil der igen er styr på sikkerheden.

Det skriver New York Times.

Beslutningen kommer nogenlunde samtidig med nyheden om, at bjerggorillaerne i området er i fremgang. I 2010 var der bare 480 af dem i parken. Den seneste optælling viser en bestand på over 1.000.

De imponerende dyr har stor betydning for lokalsamfundets økonomi, og nationalparken er Den Demokratiske Republik Congos helt store turistattraktion. Derfor går lukningen af parken også hårdt ud over turistbranchen i området.

»Jeg er ramt hårdt økonomisk. Det er en katastrofe«, siger guiden Obed Tuyumvire til The New York Times.

På parkens hjemmeside forklarer parkchefen, at beslutningen om at lukke parken har været vanskelig, men at hensynet til personalets og de besøgendes sikkerhed vejer tungest.

Samtidig med at antallet af gorillaer er stedet de seneste år, er der også kommet flere og flere turister til området. Siden 2014 har der været omkring 17.000 besøgende, på trods af at det bestemt ikke er billigt. En dags gorilla-trek koster cirka 2500 danske kroner. De manglende indtægter fra turisterne betyder også færre penge til at beskytte dyrene, og derfor frygter mange, at lukningen på længere sigt også vil gå ud over gorillaerne.