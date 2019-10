Bolivias præsident, Evo Morales, vil indlede en undersøgelse, der skal afgøre, om der har været valgsvindel.

Bolivias præsident, Evo Morales, vil afholde en anden valgrunde, hvis en undersøgelse finder tegn på svindel ved præsidentvalget.

Det siger præsidenten i en tale på stats-tv natten til søndag, efter at han officielt blev erklæret som vinder af det bolivianske præsidentvalg natten til fredag.

- Lad os gennemgå stemmere en efter en. Jeg skal nok deltage. Hvis der er tegn på svindel, vil jeg igangsætte en anden valgrunde, siger Morales.

Morales inviterer repræsentanter fra USA, Brasilien, Argentina og Colombia til at deltage i undersøgelsen.

Oppositionen har anklaget regeringen for valgsvindel.

Morales modkandidat, Carlos Mesa, anerkender ikke valgresultatet. Han har krævet, at der afholdes en anden valgrunde.

Morales vandt præsidentvalget med akkurat nok stemmer til, at en anden valgrunde ikke var nødvendig.

Det skabte massive strejker og demonstrationer i gaderne i Bolivias største byer, herunder La Paz.

Morales gentog natten til søndag i en anden tale, at han vil slå hårdt ned i de byer, der bliver demonstreret i.

- Hvis de gerne vil strejke, er det intet problem. Så deltager vi ved at belejre byerne. Lad os se, om de kan holde til det, siger Morales.

Mesa har sagt, at hans støtter er i færd med at oprette en kommission, der skal presse internationale parter til ikke at anerkende valgresultatet.

Valgobservatører fra både EU og Organisationen af Amerikanske Stater, OAS, har anbefalet, at Morales bør afholde en ny valgrunde.

Bolivias valgkommission (TSE) har afvist, at der skulle have fundet valgsvindel sted. Kommissionen har inviteret OAS til at lave en undersøgelse af valget. Men den har ikke svaret på, om den juridisk vil anerkende OAS's konklusion.

Bekymringen for valgsvindel kommer, efter at TSE pludseligt stoppede med at opdatere valgresultaterne ved valget søndag.

På det tidspunkt havde Morales ikke et stort nok forspring til Mesa til at undgå en anden valgrunde. Men da TSE efter stor kritik genoptog offentliggørelsen af de løbende valgresultater, havde Morales den fornødne føring.

Morales vandt med 47,08 procent af stemmerne mod Mesas 36,51 procent af stemmerne. Morales skulle vinde med ti procentpoint ned til Mesa for at undgå en anden valgrunde.

/ritzau/Reuters