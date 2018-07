Beboere i det fattige kvarter Breil tror ikke på betjents forklaring om, at han affyrede skud ved uheld.

Nantes. Roen er så småt ved at indfinde sig i den vestfranske by Nantes, som har været på den anden ende, siden en politibetjent tirsdag skød og dræbte en sort mand.

Offerets familie har planlagt at anlægge sag mandag.

Betjenten, som skød 22-årige Aboubakar Fofana, er blevet sigtet for drab, efter at han har indrømmet, at det ikke, som han først havde påstået, var selvforsvar.

Han har ifølge anklagemyndigheden fortalt, at han ved et uheld affyrede det dræbende skud under de kaotiske scener, da han forsøgte at stoppe Fofana, der forsøgte at flygte.

Den forklaring giver ikke mening, mener flere af de vrede beboere i kvarteret Breil, hvor Fofana blev dræbt.

- Hvordan kan det være et uheld, når du tager din pistol frem og afsikrer den, spørger Said, en lokal foreningsleder, retorisk.

Breil er et berygtet og hårdt kvarter med bandemiljø.

- Vi samler vidner, og ingen har set noget slagsmål. Betjenten stod op, og han rakte begge hænder frem foran sig, da han affyrede pistolen, siger Said, som ikke ønsker at oplyse sit efternavn.

Advokat Loic Bourgeois, som repræsenterer Fofanas mor og søster, fortæller, at familien vil anlægge sag mod betjenten.

I øjeblikket "har de brug for fred til at håndtere sorgen", siger Bourgeois.

Nyheden om drabet spredte sig lynhurtigt i den vestfranske by, og natten til onsdag blev mange biler stukket i brand.

Der blev begået hærværk mod bygninger, mens politiet forsøgte at sprede de rasende borgere med tåregas.

Fredag havde den værste uro lagt sig. Det skete, da betjenten blev sigtet for drab.

Nantes har som mange andre franske byer fattige kvarterer, hvor der også bor mange indvandrere.

Den franske premierminister, Edouard Philippe, har lovet fuld offentlig indsigt i undersøgelsen af forløbet, der førte til Fofanas død.

