Nytårsaften stoppede amerikanske Krysta Davis' nyfødte baby med at trække vejret. Hun havde længe vidst, at det ville ske, men valgte alligevel at få barnet.

Sammen med sin mand havde hun taget den hjerteskærende beslutning, at bringe deres dødeligt syge spædbarn ind i verden for en kort stund.

Men med et helt specielt formål.

De ville donere lille Ryleis livreddende organer og give håb til andre forældre, som kun ventede på et mirakel.

Allerede 18 uger inde i graviditeten fortalte lægerne 23-årige Krysta Davis og 26-årige Derek Lovett fra den amerikanske delstat Tennessee, at deres ufødte datter, Rylei, havde en fødselsmisdannelse.

'Jeg troede, at de ville fortælle, at hun aldrig ville komme til at gå, men 18 uger og fire dage inde fandt jeg ud af, at situationen var meget værre for vores datter, som var diagnosticeret med anencephali. Jeg var i chok,' skriver Krysta Davis på en Facebookside til minde om datteren.

Lægerne fortalte hende, at barnets dødelige hjernefejl gjorde, at hun nu havde to valg.

Fuldføre graviditeten eller få en medicinsk abort.

Riley kom til verden den 24 december 2018 Foto: Rylei Arcadia: An Unexpected Journey Vis mere Riley kom til verden den 24 december 2018 Foto: Rylei Arcadia: An Unexpected Journey

Men parret havde også en tredje mulighed, som de i stedet valgte. Krysta Davis kunne føde sin datter og donere hendes organer og dermed redde andre børns liv.

»Når jeg ikke kunne bringe min baby hjem, skulle andre i det mindste have muligheden for at få deres hjem,« fortæller Krysta Davis til News Channel 9.

Den lille familie vidste, at den unikke tid var begrænset. De ville nyde hvert et øjeblik af graviditeten og glædes over det mindste spark og livstegn.

Juleaften 2018 blev Rylei født. Hun vejede kun 2.7 kilo.

Lægerne forventede, at hun kun ville overleve i 30 minutter.

Men nyfødte Rylei var ikke parat til at sige farvel endnu.

»Der er ingen måde, hvorpå jeg kan beskrive, hvor fantastisk jeg havde det. Når du går og tror, at du kun vil få 30 minutter med dit barn, og så får du en hel uge,« lyder det videre fra Davis.

Et julemirakel med tanke på, at størstedelen af spædbørn med denne diagnose slet ikke overlever fødslen.

Selvom de fleste spædbørn med Rileys diagnose ikke overlever fødslen, trak hun vejret i en hel uge. Vis mere Selvom de fleste spædbørn med Rileys diagnose ikke overlever fødslen, trak hun vejret i en hel uge.

»Jeg havde ni måneder med hende og ni måneder til at forelske mig hende, men det var intet i forhold til at holde hende og se hende. Jeg kunne ikke se, at der skulle være noget galt med hende, da hun blev født. Jeg var forelsket;« fortæller Krysta Davis til The Mirror.

Nytårsaften, en uge efter, trak Riley vejret for sidste gang.

Hendes korte liv hjalp med at redde livet for to andre babyer.

Hun fortæller videre, hvordan det ikke var nemt at træffe beslutningen om at donere sit ufødte barns organer, men at tanken om, at det kunne redde andre børn liv, gjorde forskellen.

Krysta Davis og Derek Lovett tager afsked med deres datter Riley til en midnehøjtidlighed, efter hun gik bort nytårsaften. Foto: C. Tilley Photography Vis mere Krysta Davis og Derek Lovett tager afsked med deres datter Riley til en midnehøjtidlighed, efter hun gik bort nytårsaften. Foto: C. Tilley Photography

I dag venter familien på urnen til deres Riley skal ankomme, så de kan tage deres endelige farvel.

I en besked til B.T. skriver Krysta Davis, at hun trods den smertefulde rejse ikke har opgivet at blive gravid igen.

'Vi har besluttet at give os selv lidt tid til at hele mentalt, før vi kan prøve igen. Jeg skal også først prøve nogle forskellige tilskud, som kan forhindre, at vores næste barn skal gå i gennem det samme som Riley.'

Parret håber også på, at deres historie vil inspirere andre til at tænke på organdonation og skabe opmærksomhed om lidelsen anencephali.