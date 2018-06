En tur i vandrutschebanen havde nær kostet 42-årige Helen Priestly hendes venstre ben.

Helen Priestly var sammen med sin mand Leon og 15-årige datter Danielle på ferie i Spanien, da ulykken indtraf.

De boede på det firstjernede resort Magic Tropical Splash nær byen Benidorm. På en drønvarm dag besluttede Helen Priestly sig for at tage en tur i vandrutschebanen med navnet 'White Tornado'.

Hvad hun ikke vidste var, at en anden gæst en time forinden havde brækket benet i selvsamme vandrutschebane.

På vej ned hamrede hun ind i en kant med sit ene ben.

»Jeg havde ikke en chance, for det hul, jeg skulle ind i, var ikke stort nok, og strømmen var virkelig stærk og hamrede mig ind i åbningen,« fortæller Helen Priestly til britiske Daily Mail.

Hun måtte kæmpe mod den stærke strøm for at komme ned fra vandrutschebanen, mens hun kunne se, hvor voldsom hendes skade var.

»Jeg var tæt på at besvime på grund af chokket og blodtabet. Jeg havde et massivt hul i benet,« fortæller hun til Daily Mail, der bringer nogle voldsomme billeder af Helen Priestlys ben.

Da hun efter seks uger kom hjem til England, blev hun diagnosticeret med nekrotiserende bløddelsinfektioner – en dødelig kødædende bakterie. Hendes ben var helt blå, og fra hendes to enorme kødsår strømmede en hvid væske, som om nogen havde tabt et glas mælk i hendes sygeseng.

Fakta Nekrotiserende bløddelsinfektioner En agressiv infektion der angriber underhuden og muskelvæv. Infektionen kan sprede sig op til flere centimeter i timen.

Uden behandling optræder septisk shock, multiorgansvigt og død i løbet af kort tid.

Diagnosen kan være vanskelig at stille, fordi sygdommen i sin tidlige fase er symptomfattig og forsinket diagnose øger dødeligheden. Kilde: Sundhed.dk

Hun blev overført til Royal Oldham Hospital, hvor to lægehold kæmpede for at redde hendes ben.

»På et tidspunkt fik jeg det bedre, og jeg kunne drikke en kop te, men så kiggede lægerne på mit ben og sagde, at jeg måske ville miste mit ben. De fortalte min mand og datter, at jeg måske ikke ville overleve. Jeg blev hysterisk. Jeg kunne ikke tro, at alt dette kom fra en vandrutschebane,« siger hun til Daily Mail.

Takket være dygtige læger slap hun med både benet og livet i behold. Men resortet har ikke gjort noget for at forbedre sikkerheden omkring rutschebanen, og derfor vil Helen Priestly nu sagsøge rejseselskabet.

Selskabet siger til Daily Mail, at gæsternes sikkerhed betyder alt, men at de ikke har nogen kommentarer til den igangværende sag.