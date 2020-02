To måneder efter et vulkanudbrud på White Island i New Zealand er en 48-årig australsk mor vågnet fra koma til beskeden om, at hendes mand og 15-årige datter døde under udbruddet.

Beskeden fik hun tirsdag morgen, skriver The Guardian.

Kvinden havde svært ved at forstå, at hendes datter og mand virkelig var døde, fortæller en talsmand på vegne af familien.

Lisa Dallow var på en turisttur til vulkanøen med sin mand og 15-årige datter, da vulkanen gik i udbrud. Hun blev efterfølgende indlagt på hospitalet, efter at mere end halvdelen af hendes krop var blevet brændt.

Hendes tilstand er nu stabil.

Manden, Gavin Dallow, blev begravet 10. januar i Adelaide. Begravelsen af datteren, Zoe Hosking, har dog været udsat, indtil moderen ikke længere var i koma, i håb om at hun ville nå at få det bedre, så hun kunne deltage.

Vulkanudbruddet skete 9. december på den ubeboede vulkanø White Island i New Zealand. 21 mennesker døde med det samme eller efterfølgende på grund af skader fra udbruddet.

White Island er en velbesøgt turistø, der ligger 50 kilometer fra New Zealands østkyst.