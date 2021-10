»Jeg elsker dig.«

Mandens stemme kan høres, mens rebet bliver fastgjort til den 33-årige mor til tre små børn. Derefter får hun grønt lys og springer ud. Men noget går galt.

Frygtelig galt.

33-årige Yevgenia Leontyeva, styrtede i døden fra toppen af det 25 meter høje hotel i den kazahkiske by Karaganda – for øjnene af flere dybt chokerede tilskuere. Og det hele blev optaget på video.

Det skriver New York Post.

Den tragiske ulykke skyldes en fatal fejl sekunder før, Leontyeva foretog sit bungee-jump.

Den 33-årige kvinde havde af endnu uvisse årsager fået at vide, at hun kunne springe, før rebet var blevet fastgjort til et træ.

I den uhyggelige video, som skulle have foreviget springet, men i stedet endte med at vise dødsulykken, kan man høre tilhørernes forfærdelse.

Blandt andet brød den 33-årige mors ven – som skulle have foretaget samme spring umiddelbart efter hende – sammen i gråd.

Yevgenia Leontyeva blev efter ulykken hastet til hospitalet, men hendes liv stod ikke til at redde.

Det skal nu undersøges, om firmaet – som udbyder bungee-jumps fra hotellets tag – kan anklages for forsømmelighed.

Ifølge New York Post kan det højest give de ansvarlige en dom på 40 dages fængsel, hvis de ender med at blive dømt.