En mor til tre børn i den amerikanske stat Texas har mødt sin triste skæbne.

Hun blev nemlig fundet død i weekenden efter at være blevet skubbet ind i en hvid Dodge af sin eksmand.

Den 37-årige Melissa Banda blev torsdag kidnappet af den 40-årige Richard Ford. Det skriver New York Post.

Hendes livløse krop blev fundet i udkanten af Hidalgo County en dag senere, som tv-stationen KRGV kunne rapportere.

Ford selv blev arresteret sent torsdag. Vidner havde set ham tvinge sin ekskone ind i bilen.

Lørdag var blev han sigtet for kidnapning.

Melissa Banda og Richard Ford blev gift i juli 2008, men de er tilsyneladende blevet skilt siden da.

Banda havde et tilhold over for Ford. Det beskyldte hun ham for at bryde 30. juni, da han ringede til hende.

Moderen efterlader sig tre børn. De er 6, 10 og 12 år gamle ifølge den GoFundMe-side, der er oprettet for at støtte dem.

På siden beskrives Melissa Banda som en ung, smuk, smart og venlig kvinde.

Hun var coach for døtrenes fodboldhold, havde fuldtidsarbejde og var altid villig til at hjælpe den, som var mindre heldig, står der på GoFundMe-siden.