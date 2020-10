Det brasillianske konsulat i Paris har bekræftet, at en af tre ofre for terrorangrebet i Notre-Dame kirken torsdag i Nice er brasilianske Simone Barreto Silva.

Hun er født i Brasilien, men har boet i Frankrig i 30 år, og hun efterlader sig tre børn – to sønner og en datter.

I kirken blev hun stukket flere gange, men til trods for at være alvorlig såret lykkedes det hende at flygte fra bygningen til en nærliggende café. En af ejerne på caféen fortalte til TV France, at hun kom til stedet fuldstændig indsmurt i blod.

Her kollapsede hun, men hun nåede at fremstamme en sætning til dem, der var i gang med at behandle hende, før hun kort efter døde på stedet:

»Fortæl mine børn, at jeg elsker dem.«

Den 44-årige mor blev stukket flere gange af den tunesiske migrant Brahim Aoussaoui, der ud af det blå gik til angreb på kirkegængere til torsdagens morgenbøn.

Simone Barreto Silva

Før han gik til angreb på den brasillianske kvinde, havde han på brutal vis dræbt en ældre fransk kvinde tæt ved døbefonden ved at skære hende dybt ned i halsen med en kniv og dræbt den 54-årige kirketjener Vincent Loqués ved skære ham i halsen, imens Brahim Aoussaoui – ifølge flere udenlandske medier – råbte 'allahu akbar'.

Bevæbnet politi ankom til kirken og skød Brahim Aoussaoui, der ikke blev dræbt af skuddene, men nu er på hospitalet i politiets varetægt.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, fordømte angrebene efter at have besøgt Nice.



»Hvis vi igen bliver angrebet, er det for de værdier, der er vores. Frihed, for muligheden på vores egen jord at tro på hvad man vil og ikke at give efter for nogen form for terror.«

Simone Barreto Silva bliver i mindeord beskrevet som 'altid smilende og glad'.

Hun var en uddannet kok, der til dagligt arbejdede i ældreplejen. Ifølge en veninde til offeret havde Simone Barreto Silva én stor drøm.

»Hun stoppede ikke med at grine, selv når det var svært. Hun havde en masse sjov og havde drømmen om at rejse verden rundt med en food truck.«