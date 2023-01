Lyt til artiklen

Siden fredag klokken kvart over ni er der ingen, der har set Nicola Bulley.

Den 45-årige brite havde netop afleveret sine to døtre på ni og seks år i skole, da hun gik en tur med sin hund Willow, skriver Sky News.

Nicola Bulleys mobiltelefon blev fundet – i fuld gang med et opkald – på en bænk i nærheden af, hvor hun sidst blev set i området ved floden Wyre i Lancashire. Kort tid senere blev Willow fundet. Løs og uden sin ejermand.

»Det er bare et evigt helvede. Det er bare slet ikke til at tro. Alt, vi kan sige, er, at vi skal finde hende. Hun har to små piger, der har brug for at få deres mors hjem. Vi skal have nogle gode nyheder nu,« fortæller Nicola Bulleys kæreste, Paul Ansell, ifølge mediet.

På et pressemøde har det lokale politi berettet, at man ikke har mistanke til, at der skulle være sket en forbrydelse.

»Politiet holder et virkelig åbent sind om, hvad der kunne være sket, men vi mener, at det er sandsynligt, at Nicola er forsvundet, uden noget kriminelt har fundet sted,« lød det blandt andet.

»Folk forsvinder, men som tiden går, bliver vi mere og mere bekymrede for Nicola, men vi håber meget, at vi snart vil finde noget for at prøve at bringe hende hjem i god behold.«

Siden Nicola Bulleys forsvinden er hun blevet eftersøgt med både helikopter, droner, dykkere og hunde.