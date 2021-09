Barbara Ashworth er forfærdet over, at manden, der dræbte hendes datter, nu igen kan færdes frit på gaderne.

»Jeg synes ikke, at han burde ånde den samme luft, som os andre,« siger hun.

Ifølge Sky News er manden, Colin Pitchfork, allerede blevet løsladt fra fængslet efter at have siddet fængslet i lige over 33 år. Det skete, efter at han som den første nogensinde blev dømt på baggrund af dna-beviser.

Han erkendte siden af have voldtaget, kvalt og dræbt de to 15-årige piger Lynda Mann og Dawn Ashworth i henholdsvis 1983 og 1986.

Det udløste en livstidsdom – med en minimumsafsoning på 30 år.

»Livstid burde betyde livstid, når nu hun han indrømmede at have begået begge drab. Og han havde også begået en masse andet,« siger Barbara Ashworth.

Her hentyder hun til, at Colin Pitchfork i forbindelse med sin anholdelse også indrømmede at have blottet sig for mere end 1.000 piger og kvinder gennem årene. Han indrømmede desuden yderligere sexovergreb.

I første omgang kunne politiet dog ikke finde frem til Lynda Manns og Dawn Ashworths morder. Og heller ikke da 5.000 mænd i Leicestershire blev bedt om aflevere blod- eller spytprøver til den banebrydende nye dna-test, blev han fanget.

Colin Pitchfork fik sin livstidsdom i 1988. Foto: Britisk politi Vis mere Colin Pitchfork fik sin livstidsdom i 1988. Foto: Britisk politi

Siden opdagede politiet dog, at Colin Pitchfork havde fået en ven til at afgive en prøve i stedet for ham. Og så slog dna-testen til.

Barbara Ashworth er overrasket over, at han nu er blevet prøveløsladt, efter at et nævn i løbet af sommeren vurderede den dømte morder til at være 'egnet til prøveløsladelse'.

»De har sagt, at hvis han havde gjort det i dag, ville han aldrig være kommet ud. Men det undskylder ikke noget,« siger hun:

»Jeg får aldrig min datter tilbage, eller nogle af de drømme og håb hun havde for livet. Hun var min eneste datter, og man lever igennem dem og deres fremtid, men det blev taget bort.«

Justitsministeriet i Storbritannien har i forbindelse med Colin Pitchforks løsladelse udsendt en erklæring, hvori det fremgår, at han vil blive underlagt »de strengeste retningslinjer nogensinde og vil være under opsyn resten af livet«.

»Hvis han overtræder nogle af betingelserne, vil han øjeblikkeligt returnere til fængslet,« lyder det.

Colin Pitchfork er i dag i begyndelsen af 60erne.