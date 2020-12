Hun har overlevet en voldelig eksmand, hjemløshed og arbejdsløshed. Nu skal hun overleve mordet på sin 21-årige søn.

B.T. har mødt Yajaira Hernandez, der om få dage skal begrave sit mellemste barn.

For få uger siden blev liget af Juan Hernandez fundet i ørkenen halvanden hundrede kilometer fra Los Angeles, hvor han boede med sin mor og sine to brødre. Den 21-årige collegestuderende var blevet myrdet.

»Da politiet gav mig beskeden, styrtede min verden sammen. Jeg ville bare dø. Det var som et mareridt. Det er det stadig,« siger hans mor, Yajaira Hernandez.

Yajaira Hernandez med et billede af sin myrdede søn Juan, der for nylig blev fundet myrdet. Foto: Sara Madsen

Vi sidder i familiens dagligstue, og flere gange under interviewet triller tårerne ned over hendes kinder. For det meste ubemærket, som om hun ikke længere registrerer sin egen lydløse gråd. Andre gange tørrer hun hurtigt de forgrædte øjne med sit bluseærme eller den serviet, hun knuger i hånden.

Sidste livstegn fra hendes søn var en sms-besked 22. september, hvor han skrev, at han var på vej hjem fra arbejde. Men han kom aldrig, og hans mor frygtede hurtigt, at noget var helt galt.

Selv om familien bor i et område præget af bander og kriminalitet, har hun altid kæmpet for, at hendes børn fik en tryg og sikker opvækst.

Juan gik på college, han lavede frivilligt arbejde for socialt udsatte og hjemløse, og han løb fem maraton. Det lå slet ikke til hans karakter at blive væk hjemmefra. Yajaira Hernandez

Med hjælp fra familie, venner og lokalsamfund gjorde Yajaira Hernandez alt, hvad hun kunne for at finde sin søn. I den tid, Juan var forsvundet, printede og distribuerede hun mere end 50.000 efterlysninger, hun skrev til borgmesteren og guvernøren og kimede politiet ned.

Jeg vidste, at for LAPD (Los Angeles Police Department, red.) var Juan bare et nummer, så jeg rakte ud til alle, der kunne hjælpe med ressourcer til lede efter ham Yajaira Hernandez

Los Angeles har med mere end 300 drabssager i 2020 slået en kedelig rekord. Det er nemlig det højeste antal drabssager, byen har haft i 10 år, og også i resten af USA ser tallene ud til at være steget voldsomt. Det viser en rapport, der har taget udgangspunkt i 21 amerikanske byers lokale kriminalstatistik fra januar til oktober 2020.

Opgørelsen fastslår, at antallet af drabssager er steget 32 procent, siden pandemien ramte i marts, hvis man sammenligner med samme periode sidste år fastslår. Hen over sommermånederne alene var stigningen på 42 procent set i forhold til 2019.

Årsagen er ikke dokumenteret, men især et par ting kan have haft indflydelse på den uhyggelige tendens, siger Richard Rosenfeld, der er professor ved University of Missouri til B.T. Han er en af USA's førende kriminologer og manden bag den nye rapport.

Grafen her viser tydeligt stigningen af mord i 21 amerikanske byer. Heriblandt Los Angeles. Kilde: Pandemic, Social Unrest, and Crime in U.S. Cities af Richard Rosenfeld og Ernesto Lopez

»Covid-19 og behovet for distancering kan spille ind, fordi politiet har måttet omlægge deres rutiner eller har været underbemandet på grund af sygdomsramt personale og smittefare. Men også politiets fokus på de demonstrationer, der fulgte efter George Floyds død, har resulteret i en reduceret politiindsats, som vi kender den. Det har medført mindre politi i nabolag, der i forvejen er præget af kriminalitet og drab.«

I Los Angeles bruger Yajaira Hernandez hver dag timevis ved det lille alter, hun har lavet til minde om sin myrdede søn. Juletræet i hjørnet af stuen er pyntet med ornamenter med hans billede, bibelcitater og kærlige tanker fra venner og familie.

»Et stykke af mig er væk. Dem, der dræbte Juan, dræbte ikke kun ham, men også mig. De stjal noget vidunderligt fra os, stjal noget af vores livsglæde og noget af vores familie,« siger Yajaira Hernandez.

»Jeg ved, hvordan det er at overleve hustruvold, at være hjemløs og være afhængig af systemet. Jeg er kommet igennem det hele, fordi jeg har fokuseret på kærligheden til mine børn. Jeg vil gøre det samme nu, for jeg er nødt til at være stærk for mine to andre sønner. Vores liv bliver aldrig det samme, men vi tager en dag ad gangen.«

Juan Hernandez bliver begravet 21. december. Samme dag, som hans mor fylder 42. Foto: Privat

Politiet har anholdt to mistænkte i Juans sag, men Yajaira Hernandez har ikke fået nærmere detaljer om motiv eller drabsmetode og har heller ikke set sin søns lig endnu. Hun er fast besluttet på ikke at leve med bitterhed og had, men kræver retfærdighed.

»Dem, der har noget at gøre med Juans død, skal betale. Jeg vil være der under alle retssagerne for at minde om, at Juan ikke bare var et nummer eller en statistik eller endnu 'a brown kid'. Juan var vigtig, og han var elsket.«