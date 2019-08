For flere uger siden kontaktede moren til den mistænkte drabsmand i El Paso politiet, fordi hun var bekymret.

Moren til den 21-årige mand, der er sigtet for at dræbe 22 mennesker i et supermarked i El Paso lørdag, kontaktede politiet for flere uger siden, fordi det bekymrede hende, at sønnen havde et gevær.

Det fortæller familiens advokat, Chris Ayres.

Ifølge advokaten ringede moren til politiet i Allen, Texas, hvor familien bor.

Over for tv-stationen CNN har Chris Ayres forklaret, at den 21-årige Patrick Crusius' mor kontaktede politiet i Allen for at spørge ind til et gevær af typen AK-47, som sønnen ejede.

Ifølge advokaterne søgte moren blot information om våbnet. Hun var angiveligt ikke bekymret for, at sønnen udgjorde en trussel mod nogen.

I opkaldet identificerede hun hverken sig selv eller sønnen.

Talsmand for politiet i Allen betjent Jon Felty fortæller, at der ikke findes nogen registrering af et sådant opkald, og at han heller ikke kender noget til sådan en samtale.

Allen er en forstad til Dallas og ligger godt 930 kilometer øst for El Paso.

21-årige Patrick Crusius er sigtet for drab, hvilket i yderste konsekvens kan føre til dødsstraf i Texas.

22 mennesker mistede livet, og adskillige andre blev såret, da den formodede gerningsmand lørdag gik ind i et Walmart-supermarked i El Paso, Texas, og begyndte at skyde omkring sig.

Kort efter overgav han sig til politiet.

Den formodede gerningsmand lagde angiveligt en racistisk og indvandringsfjendsk tekst op på internettet kort inden skyderiet.

Teksten, der er et slags manifest, blev offentliggjort på hjemmesiden 8chan få minutter før angrebet.

Her står, at "angrebet er et svar på den latinamerikanske invasion" af Texas.

Onsdag var præsident Donald Trump på besøg i El Paso. Her blev han mødt af hundredvis af vrede demonstranter.

Demonstranterne bar skilte, hvorpå der blandt andet stod "gør noget", "red vores by", og "du er problemet" med henvisning til, at Trumps hårde retorik mod migranter ifølge demonstranterne har været med til at skabe politiske og kulturelle spændinger i USA.

