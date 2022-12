Lyt til artiklen

Hvorfor gik der næsten tre uger, før Madalina Cojocaris forældre meldte hende savnet?

Det spørgsmål undrede mange, da det før jul kom frem, at den 11-årige pige fra Charlotte i North Carolina var forsvundet.

Hun blev sidst set 23. november om aftenen, men politiet modtog først anmeldelsen 15. december.

Og moderen gik ikke til politiet, men til datterens skole, for at fortælle, at hun var forsvundet.

Sagen om den savnede Madalina har vakt stor opsigt. Blandt andet fordi, der gik lang tid, før hendes forældre meldte hende savnet. Foto: Cornelius Police Department Vis mere Sagen om den savnede Madalina har vakt stor opsigt. Blandt andet fordi, der gik lang tid, før hendes forældre meldte hende savnet. Foto: Cornelius Police Department

Kort efter blev pigens mor og stedfar anholdt i sagen.

Nu har moderen, Diana Cojocari, fortalt til politiet, at hun frygtede, at hendes mand ville 'udsætte hendes familie for fare.'

Og at det angiveligt var frygten for ægtemandens reaktion, der fik hende til være tilbageholdende med at melde pigen savnet.

Diana Cojocari fastholder samtidig, at hun ikke ved, hvad der er sket hendes datter.

Madalina har ikke været set siden den 23. november. Foto: Cornelius Police Department Vis mere Madalina har ikke været set siden den 23. november. Foto: Cornelius Police Department

Af retsdokumenterne fremgår det, at stedfaderen forlod hjemmet efter et skænderi, den sidste aften Diana Cojocari så sin datter, skriver The New York Post.

Det er også kommet frem, at familien har offentliggjort et håndskrevet brev, hvor de giver udtryk for, at de er desperate for at finde hende.

»Vi elsker Madalina og er chokerede over disse omstændigheder. Dette er noget, som intet barn eller familie nogensinde skal udholde,« står der blandet andet.