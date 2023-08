Hun havde været savnet, siden hun aldrig kom hjem fra en løbetur.

Forrige tirsdag fandt politiet hendes lig nøgent og forslået på en natursti i nærheden af hendes hjem.

Snart to uger senere frigiver politiet i Maryland i USA nu videomateriale af manden, som man mistænker for at stå bag hendes drab.

37-årige Rachel Morin, en mor til fem, forsvandt 5. august efter at være taget på en løbetur i sit lokalområde i Bel Air.

Den myrdede Rachel Morin var mor til fem. Foto: Harford County Sheriff's Office Vis mere Den myrdede Rachel Morin var mor til fem. Foto: Harford County Sheriff's Office

Hendes lig blev fundet dagen efter, og det blev straks fastslået, at der var tale om et mord.

Ifølge New York Post var Rachel Morins lig efterladt uden tøj og med voldsomme skader, som antydede, at hun var blevet slået over hovedet med et tungt objekt. De oplysninger har politiet imidlertid ikke villet bekræfte.

I første omgang blev Rachel Morins kæreste mistænkt, fordi han havde en fortid med flere voldssager, men han hævdede selv at væer uskyldig.

Nu frigiver politiet i Maryland så video af en anden mand, som man mener står bag mordet på Rachel Morin.

Det viser sig nemlig, at en DNA-prøve fra Morin-sagen matcher materiale fra en sag om hjemmerøveri og overfald mod en ung kvinde i Los Angeles tilbage i marts.

Det fortæller William Davis fra Harford County Sheriff’s Office torsdag.

»Desværre er den mistænkte ikke blevet identificeret, men han efterlod sit DNA,« siger William Davis således.

»Baseret på DNA-bevis regner vi individet i videoen, som nu er offentliggjort, for at være personen, der myrdede Rachel Morin,« forklarer han desuden.

Denne mand er mistænkt for mordet på Rachel Morin for to uger siden. Vis mere Denne mand er mistænkt for mordet på Rachel Morin for to uger siden.

Der er tale om en mand, som i videoen optræder uden trøje. Han menes at være latinsk, omkring 175 centimeter høj og veje omkring 72 kilo.

Politiet har indtil videre ingen oplysninger om, hvor den mistænkte opholder sig, og man mener, at vedkommende handlede alene.

Rachel Morin synes desuden at være tilfældigt udvalgt, mener politiet.

Hun efterlader sig fem børn i alderen 8 til 18 år.