Natalie Hoflin fra Australien har gang på gang oplevet kritik, fordi hun ammer sin 19 måneder gamle søn. Nu svarer hun igen.

Amning har i lang tid skabt meget debat. Om det er amning i offentlige rum eller af børn, der er ældre end et år. Og den 33-årige australske skuespiller og mor Natalie Hoflin er træt af alle kommentarerne.



I et Instagram-opslag skriver hun, at hun, helt fra sønnen kun var få måneder, har oplevet spørgsmål fra folk som:

'Nå, du ammer stadig?!?!'

'Burde du ikke være færdig nu?'

'Du stopper, når han er to år ikke?'

'Oh, you're still breastfeeding?!?! Shouldn't you be done by now? You'll cut him off by his second birthday right?'

Natalie Hoflin forklarer, at hun i starten ikke tog sig så meget af den slags spørgsmål, men at de med tiden fik hende til at føle sig forkert og gav hende lyst til at skjule sig.



'På det seneste føles tonen anderledes. Dømmende, misbilligende. Som om jeg er direkte mærkelig. Jeg oplevede, at den stolte ammende del af mig selv begyndte at ville gemme sig. Blev mere diskret med amningen, eller ventede til ingen var i nærheden.'



Den australske skuespillerinde har dog ingen planer om at stoppe med at amme, hun ønsker bare, at folk pakker kritikken væk.



'Selvom jeg er stolt af min amme-rejse, og jeg har ikke tænkt mig at stoppe inden for nær fremtid (Finn er snart 20 måneder, red.), så de ovenstående spørgsmål giver mig stadig en følelse af forlegenhed og skam. Det er skørt, hvorfor nogen overhovedet skal føle skam over at ernære, trøste og knytte bånd til sit barn?'

Til slut opfordrer Natalie Hoflin til, at man respekterer alle mødre, uanset hvordan de vælger at fodre deres børn.



'Sandheden er, at det her er min vej, min sandhed, min rejse, og jeg burde ikke føle mig pinlig eller skjule det. Det her er mig. Uanset om man ammer, giver flaske eller modermælkserstatning, så er det alt sammen godt. Vi prøver alle bare på at opfostre disse små mennesker. Men lad os vise lidt respekt for ALLE veje, folk går.'