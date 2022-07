Lyt til artiklen

En mor er fundet skyldig i at sulte sit barn ihjel. Forklaringen til politiet gik på, at barnet fulgte en streng vegansk diæt.

Sheila O'Leary, der er mor til den nu afdøde Ezra O'Learys, står til fængsel på livstid.

En jury fandt hende skyldig, og hun blev dømt for mord og en række anklager om børnemishandling på grund af hendes søns død i 2019.

Hendes søn Ezra O'Learys, der var 18 måneder gammel, vejede knap otte kilo, da han døde. Flere medier skriver om dommen heriblandt New York Post.

Sheila O'Leary er 39 år gammel og bor i Florida. Nu skal hun i fængsel.

Sheila O'Leary, der selv lever som veganer, forklarede politiet, at hendes dreng fulgte en streng vegansk diæt, men at han også blev ammet.

Hun tilføjede, at drengen ikke havde spist i omkring en uge før sin død og havde problemer med at sove. En efterfølgende obduktion viste, at drengen døde af komplikationer på grund af underernæring.

Anklagerne i sagen lagde vægt på, at Sheila O'Leary ikke søgte lægehjælp, da hun kunne se, at hendes søn var syg.

»Hun behøvede ikke en vægt for at se hans knogler. Hun behøvede ikke en vægt for at høre hans råb,« udtalte assisterende statsadvokat Sara Miller i retten.

Sheila O'Learys mand er også anklaget i sagen, men er endnu ikke dømt.